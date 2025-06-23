Fortnite durcit le ton avec Blitz Royale, le mode devient plus difficile

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 juin 2025 à 15h01
Alors que les joueurs ont très vite été séduits par le mode Blitz Royale, qui a souvent été l'un des modes les plus populaire de Fortnite ces derniers jours, Epic Games applique quelques changements et le rend plus difficile.
Fortnite durcit le ton avec Blitz Royale, le mode devient plus difficile
Blitz Royale a clairement conquis la communauté Fortnite depuis son lancement cette semaine, attirant rapidement des millions de joueurs séduits par ses parties dynamiques et ses récompenses généreuses. Pourtant, Epic Games vient de changer la donne : le mode star du moment a subi plusieurs modifications significatives, avec une réduction sensible de l'XP et un matchmaking désormais plus exigeant.

La réduction drastique de l'expérience gagnée en jeu

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L'une des principales raisons du succès initial de Blitz Royale était sans conteste son généreux système d'expérience. Au lancement du mode, les joueurs pouvaient engranger jusqu'à 2 700 points d'XP par minute jouée, permettant une progression extrêmement rapide dans le Passe de combat. Désormais, cette valeur chute lourdement à seulement 850 points d'XP par minute, un changement qui va rendre nettement plus laborieuse la montée en niveau.

Cette mesure, prise par Epic Games, vise probablement à rééquilibrer la progression des joueurs, jugée trop rapide initialement, et à encourager une participation prolongée plutôt qu'une simple course à l'XP.

Un matchmaking plus compétitif, moins de bots en jeu

Outre la baisse de l'expérience acquise, Blitz Royale a également subi une autre transformation majeure : Epic Games a renforcé la difficulté en ajustant son système de matchmaking. Dans un message officiel diffusé sur X (ex-Twitter), FortniteStatus a précisé que le jeu propose désormais des lobbies plus compétitifs, tout en conservant des temps d'attente similaires.
Nous avons ajusté le matchmaking afin de rendre les lobbies légèrement plus compétitifs, sans pour autant augmenter le temps de recherche de partie. 
En conséquence, les bots, très présents lors du lancement, deviennent beaucoup moins fréquents. Si leur présence persiste, elle est nettement réduite, obligeant les joueurs à affronter davantage d'adversaires humains et donc potentiellement plus coriaces.

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Un défi accru pour obtenir le skin Chevalier Blitz

Cette augmentation de la difficulté impacte directement les joueurs souhaitant débloquer la récompense phare du mode : le skin gratuit Chevalier Blitz. Pour l'obtenir, il est nécessaire de finir dans le Top 10 à 20 reprises, ou d'obtenir 15 niveaux de compte avant le 15 juillet. Une tâche désormais plus ardue avec moins de bots pour faciliter les victoires faciles.

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Cette mesure vise probablement à renforcer le prestige de la récompense en valorisant davantage les efforts des joueurs qui parviendront à l'obtenir malgré l'accroissement de la difficulté.

Si une partie de la communauté regrettera sûrement la facilité initiale de Blitz Royale, ces changements pourraient séduire ceux à la recherche de défis plus relevés. Reste à voir comment les joueurs réagiront à long terme à cette nouvelle dynamique, plus exigeante mais potentiellement plus valorisante.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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