Fortnite : La bataille contre Galactus a réuni 15,3 millions de joueurs

15,3 millions de joueuses et joueurs ont participé à la bataille contre Galactus en simultané :O et plus de 3,4 millions nous ont suivi sur Twitch et Youtube ! pic.twitter.com/dQR457AAeN — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) December 2, 2020

Le 1décembre dernier,. Pour se faire, ils ont bénéficié de l'aide des Avengers et de quelques bus explosifs pour le détruire définitivement et ainsi sauver le monde de Fortnite. Selon Epic Games,Les joueurs étaient en effet présents durantpuisque. En plus du nombre de participations colossal, 3,4 millions de personnes ont suivi cette bataille de titans sur Twitch et YouTube, encore une belle performance pourCependant, il est à noter que ce dernier enregistre un peu moins de joueurs que lorsavec l'événement Astronomical qui lui, avait réuni 27,7 millions de participants . Néanmoins, cet événement s'étendait sur plusieurs sessions différentes et sur plusieurs jours, tandis que la bataille contre Galactus n'a eu lieu qu'une unique fois.Depuis ce 2 décembre 2020, Fortnite a accueilli la saison 5, et pour tout savoir sur celle-ci, n'hésitez pas à consulter nos différents guides sur