Fortnite : L'arme la plus rare de tous les temps bientôt de retour

Fortnite : Comment obtenir le style Grace Crowne l'infiltrée (Chapitre 7 Saison 4)

La nouvelle saison de Fortnite est lancée ! Si les collaborations prestigieuses attirent l'attention, les créations originales d'Epic Games ne sont pas en reste. Découvrez comment débloquer le style exclusif Grace Crowne l'infiltrée et ses accessoires dédiés à l'occasion du lancement de la saison 4.