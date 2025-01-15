Fortnite : L'arme la plus rare de tous les temps bientôt de retour

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 janvier 2025 à 14h57
L'arme la plus rare de Fortnite, qui n'a été disponible qu'une poignée de jours en jeu, devrait faire prochainement son retour, pour le plus grand bonheur des joueurs.
Fortnite : L'arme la plus rare de tous les temps bientôt de retour
Depuis 2017 et la sortie de Fortnite, les joueurs ont pu découvrir de nombreuses armes. Certaines sont jouables pendant très longtemps, quand d'autres vont et viennent avec parfois une longue absence. Epic Games aime apporter une certaine rotation, dans le but d'apporter de la fraicheur dans l'arsenal d'armes. Et une nouvelle devrait bientôt être réintégrée, sept ans après sa seule et unique brève apparition dans Fortnite.

Bientôt le retour du Zapotron dans Fortnite ?

En effet, les joueurs de Fortnite pourraient bientôt revoir le mythique Zapotron, l'un des objets les plus rares jamais ajoutés au jeu. Selon une fuite récente, cet objet légendaire, disponible pour une durée incroyablement courte à ses débuts, serait sur le point de faire son grand retour.

Un objet légendaire au passé mystérieux

Le Zapotron n'a été disponible que pendant quelques heures lors de la première saison de Fortnite. Introduit comme le premier objet utilisant des munitions à cellules énergétiques, il a marqué les esprits malgré son retrait rapide. Avec des statistiques impressionnantes, comme 375 dégâts en headshot et 1000 dégâts aux constructions, cet objet était redoutable, mais a été jugé trop puissant puisqu'il pouvait aisément tuer un adversaire.
Le célèbre leaker Hypex a révélé que le Zapotron pourrait faire son retour dans une prochaine mise à jour. Voici ses caractéristiques :
  • Dégâts au corps : 50-150
  • Dégâts en headshot : 125-375
  • Dégâts aux constructions : 1000
  • Temps de charge : 2 secondes
  • Type de munitions : Cellules énergétiques
Aucune date précise n'a été confirmée, mais avec la fin de la saison 1 du mode OG prévue pour le 31 janvier, il est probable que le Zapotron soit réintroduit d'ici là. Nous en saurons plus d'ici quelques semaines, tout au plus.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fortnite : Comment obtenir le style Grace Crowne l'infiltrée (Chapitre 7 Saison 4)
Fortnite 20 août 2026

Fortnite : Comment obtenir le style Grace Crowne l'infiltrée (Chapitre 7 Saison 4)

La nouvelle saison de Fortnite est lancée ! Si les collaborations prestigieuses attirent l'attention, les créations originales d'Epic Games ne sont pas en reste. Découvrez comment débloquer le style exclusif Grace Crowne l'infiltrée et ses accessoires dédiés à l'occasion du lancement de la saison 4.
Fortnite : Tout savoir des codes de déblocage (saison 4 Chapitre 7)
Fortnite 20 août 2026

Fortnite : Tout savoir des codes de déblocage (saison 4 Chapitre 7)

Que ce soit pour des défis ou récupérer des récompenses, vous aurez besoin de savoir comment fonctionnent les codes de déblocage dans Fortnite. Nous vous expliquons tout.
Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby
Fortnite 20 août 2026

Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby

Retrouvez tous les codes que vous allez pouvoir entrer dans l'écran d'accueil du lobby de Fortnite, dans le but d'obtenir différentes récompenses pour cette saison 4 du chapitre 7.

commentaire (0)