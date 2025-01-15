Fortnite : L'arme la plus rare de tous les temps bientôt de retour

L'arme la plus rare de Fortnite, qui n'a été disponible qu'une poignée de jours en jeu, devrait faire prochainement son retour, pour le plus grand bonheur des joueurs.
Depuis 2017 et la sortie de Fortnite
, les joueurs ont pu découvrir de nombreuses armes. Certaines sont jouables pendant très longtemps, quand d'autres vont et viennent avec parfois une longue absence. Epic Games aime apporter une certaine rotation, dans le but d'apporter de la fraicheur dans l'arsenal d'armes. Et une nouvelle devrait bientôt être réintégrée, sept ans après sa seule et unique brève apparition dans Fortnite.
Bientôt le retour du Zapotron dans Fortnite ?
En effet, les joueurs de Fortnite pourraient bientôt revoir le mythique Zapotron
, l'un des objets les plus rares jamais ajoutés au jeu. Selon une fuite récente, cet objet légendaire, disponible pour une durée incroyablement courte à ses débuts, serait sur le point de faire son grand retour.
Un objet légendaire au passé mystérieux
Le Zapotron n'a été disponible que pendant quelques heures lors de la première saison de Fortnite
. Introduit comme le premier objet utilisant des munitions à cellules énergétiques, il a marqué les esprits malgré son retrait rapide. Avec des statistiques impressionnantes, comme 375 dégâts en headshot et 1000 dégâts aux constructions, cet objet était redoutable, mais a été jugé trop puissant puisqu'il pouvait aisément tuer un adversaire.
Le célèbre leaker Hypex a révélé que le Zapotron pourrait faire son retour dans une prochaine mise à jour. Voici ses caractéristiques :
Aucune date précise n'a été confirmée, mais avec la fin de la saison 1 du mode OG prévue pour le 31 janvier, il est probable que le Zapotron soit réintroduit d'ici là
- Dégâts au corps : 50-150
- Dégâts en headshot : 125-375
- Dégâts aux constructions : 1000
- Temps de charge : 2 secondes
- Type de munitions : Cellules énergétiques
. Nous en saurons plus d'ici quelques semaines, tout au plus.
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