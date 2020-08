Fortnite : Groot pourrait être un skin du Pass de combat

Un skin Groot dans Fortnite ?

Groot is gonna be a battle pass skin — HYPEX (@HYPEX) August 21, 2020

Alors que Marvel sera mis en avant pour cette saison 4 du Chapitre 2 de Fortnite, les rumeurs et teasers vont bon train. Parmi ce flux d'informations, certaines choses retiennent plus l'attention que d'autres. C'est le cas de la rumeur indiquant que, célèbre personnage de l'univers, notamment grâce à sa réplique « Je s'appelle Groot », ferait son apparition sur le champ de bataille.Il semblerait bel et bien que le personnage en forme d'arbre, qui a très vite séduit les amateurs de l'univers suite aux films Les Gardiens de la Galaxie, arrive dans Fortnite sous la forme d'une tenue, que les joueurs pourront débloquer via le Passe de combat, comme l'affirme le datamineur Hypex.Pour rappel, les leaks de ces derniers jours rapportent que Thor serait le skin secret de ce Passe de combat, alors que celui de Wolverine pourrait bien être récupéré une fois un certain niveau atteint. Au moins trois skins Marvel pourraient donc arriver ces prochaines semaines.Dans tous les cas, Epic Games continue son teasing, avec l'approche de la saison 4 qui donnera son coup d'envoi ce jeudi 27 août. De plus amples informations seront donc données à ce moment-là.