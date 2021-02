Trouvez des cartes Fortnite Créatif grâce à Goodnite

Partagez votre map avec Goodnite

La communauté de Fortnite est probablement l'une des plus puissantes de l'industrie vidéoludique, notamment grâce à sa créativité. Au fil des années, les joueurs ont lancé de nombreux projets, dont, qui recense une multitude de, afin que les joueurs trouvent ce qu'ils veulent en un rien de temps.Le principe est relativement simple lorsque vous vous rendez sur. Le site vous propose en effet de rechercher une carte selon une catégorie, comme Cache-cache, Deathrun, Prop Hunt et bien d'autres choses, mais vous pouvez également consulter les cartes les plus populaires auprès de la communauté, les mieux notées ou encore les dernières qui ont été ajoutées.Cela vous permet donc de gagner du temps en évitant de chercher les codes à droite et à gauche, puisqu'en cliquant sur une carte, ici, vous obtiendrez directement le code que vous devez entrer en jeu pour découvrir la carte créative, conçue par la communauté.Grâce à, vous allez pouvoir trouver la map qui vous convient le plus, mais également en découvrir d'autres, similaires, que vous n'auriez pas forcément connu sans ce site, qui a été créé par le youtubeur Valouzz, l'un des plus connus de la communauté.Cependant, les possibilités avecne s'arrêtent pas là, puisque vous pourrez aussi mettre en avant vos créations, si vous faites partie de celles et ceux qui aiment, puisqu'il est possible de publier son contenu, via le bouton jaune « Publier », qui se trouve en haut à droite du site. La procédure est assez simple, bien que rien ne certifie que votre carte soit par la suite affichée sur le site.Notez que vous pouvez également suivre l'actualité pour ne pas louper les nouvelles cartes les plus impressionnantes via le compte Twitter de Goodnite