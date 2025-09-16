Suicide d'un ado : Roblox pointé du doigt pour ses failles de sécurité

Déjà sous le feu des critiques pour ses mesures de sécurité, Roblox fait face à une nouvelle plainte particulièrement grave. Une mère californienne accuse la plateforme de négligence après le suicide de son fils, manipulé par un prédateur rencontré via le jeu.
Une tragédie à l'origine d'une action en justice
Selon un rapport du New York Times
, Becca Dallas a intenté une action en justice contre Roblox à la suite de la mort de son fils Ethan
, survenue en avril 2024. L'adolescent aurait été contacté sur la plateforme par un utilisateur surnommé Nate, identifié comme étant probablement Timothy O'Connor, un homme de 37 ans.
En quelques mois, Nate aurait convaincu Ethan de désactiver les contrôles parentaux de Roblox
puis de poursuivre leurs échanges sur Discord. Là, il l'aurait incité à partager des messages à caractère sexuel. Quatre mois après avoir confié la situation à sa mère, Ethan s'est suicidé.
Une plainte en responsabilité civile pour décès
La plainte de Becca Dallas accuse Roblox de négligence ayant conduit à la mort de son fils
. L'argument principal repose sur l'absence de dispositifs de protection suffisants pour encadrer la sécurité des mineurs. L'avocate Alexandra Walsh précise que la stratégie consiste à contourner l'immunité prévue par l'article 230 de la loi américaine sur la décence dans les communications (Communications Decency Act), souvent invoquée pour écarter les plateformes de la responsabilité des contenus publiés par leurs utilisateurs.
Roblox face à une pression croissante
Cette affaire survient alors que Roblox est déjà dans la tourmente. Fin août, le procureur général de Louisiane avait lui aussi attaqué la plateforme, reprochant ses processus jugés insuffisants de vérification d'âge
. En réaction, Roblox a annoncé de nouvelles normes de restrictions et un déploiement plus large de ses outils de vérification d'identité.
L'affaire Dallas, quant à elle, met en lumière les conséquences dramatiques de ces manquements. La mère endeuillée a par ailleurs créé une fondation en hommage à son fils, Ethan Dallas Hopeful Hearts
, destinée à soutenir la santé mentale des jeunes.
La réponse officielle de Roblox
Dans une déclaration relayée par Variety, un porte-parole de Roblox a affirmé que la société était « profondément attristée par cette perte tragique et inimaginable
», tout en soulignant qu'elle ne pouvait pas commenter une affaire en cours. L'entreprise assure viser « les standards de sécurité les plus élevés
» et maintenir des politiques plus strictes que d'autres plateformes.
Pour l'heure, Roblox affirme ne pas avoir encore été officiellement notifié de la plainte. Mais la pression grandit : une pétition sur Change.org
demandant la démission du PDG pour des raisons de sécurité des enfants a déjà réuni plus de 280 000 signatures.
commentaire (0)