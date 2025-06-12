Fortnite : Epic Games porte plainte contre le créateur d'un logiciel de triche et plusieurs revendeurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 juin 2025 à 14h50
Epic Games lance une offensive judiciaire contre le développeur de cheats Sincey Cheats (également connu sous le nom de Vanta Cheats) et plusieurs revendeurs associés. Cette action en justice, récemment déposée en Caroline du Nord, vise directement Ediz Atas, accusé d'avoir créé et commercialisé un logiciel permettant notamment d'utiliser un « aimbot » dans Fortnite.
Fortnite : Epic Games porte plainte contre le créateur d'un logiciel de triche et plusieurs revendeurs
La triche est l'un des fléaux du jeu vidéo en ligne. Que ce soit dans Fortnite ou d'autres jeux de tir, nombreux sont les utilisateurs malveillants qui utilisent des logiciels de triche, et Epic Games veut sévir, pour protéger son jeu.

Des dizaines de milliers de comptes bannis depuis 2022

Selon Epic Games, l'ampleur de l'utilisation du logiciel de triche Sincey Cheats est préoccupante : depuis février 2022, la société a banni « des dizaines de milliers de comptes Fortnite » liés à ce logiciel (via Polygon). Rien qu'aux États-Unis, Epic affirme avoir sanctionné plus de 15 000 comptes. Ces chiffres montrent à quel point ce type de triche est devenu un véritable fléau pour le célèbre battle royale, poussant l'éditeur à engager des poursuites judiciaires fermes.

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Epic dénonce une atteinte à son modèle économique

Le studio estime que le logiciel développé par Ediz Atas accorde des avantages considérables et injustes aux tricheurs face aux joueurs honnêtes, violant clairement les conditions d'utilisation du jeu (CLUF) et contournant ses systèmes anti-triche.

Epic Games dénonce en particulier les conséquences économiques néfastes d'une telle pratique, affirmant que ces actes de triche pourraient décourager les joueurs légitimes, entraînant ainsi une perte significative en ventes de passes de combat et de cosmétiques. « Ces pratiques portent atteinte à l'équilibre du jeu et à l'intégrité de notre modèle économique basé sur les achats en jeu », précise Epic Games dans sa plainte.

La plainte ne s'arrête pas au seul créateur du logiciel. Epic Games poursuit également cinq revendeurs anonymes, accusés de distribuer le logiciel frauduleux développé par Sincey Cheats. Ces revendeurs participeraient activement à la propagation massive de ce cheat, contribuant directement à la problématique.

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Epic Games réclame des dommages et intérêts

Si aucun montant précis n'a été communiqué, Epic Games exige des réparations sous forme de dommages-intérêts compensatoires et légaux, incluant le remboursement des profits perdus, ainsi que les frais d'avocats et autres coûts associés à la procédure judiciaire.

Cette démarche témoigne clairement de la détermination du studio à protéger l'intégrité de Fortnite face aux menaces croissantes de triche.

Cette affaire judiciaire s'ajoute à d'autres tensions récentes. Epic fait également face à une procédure initiée par le syndicat SAG-AFTRA auprès du National Labor Relations Board, reprochant à l'entreprise d'avoir utilisé une intelligence artificielle pour représenter Dark Vador dans Fortnite, dénonçant une pratique de travail jugée abusive.

Le développeur de Fortnite devra donc gérer simultanément ces deux affaires sensibles, dans une période particulièrement compliquée.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Lucas (invité) Le 06/02/2026 à 15:42

Bien je n'avais jamais entendu parler de cette affaire, mais j'avais vu leurs vidéo sur youtube qui semblait étre complétement boostée vu le ratio vues / like. Mais il restes encore d'autre site d'aprés mes recherches google, encore tout a l'heure j'ai vu une vidéo d'un cheats sternclient dont le mec semblait se ventée de ne pas encore étre banni. Mais c'est vrai que les derniers mois j'ai croiser presque aucun cheater sur fortnite. Ils semblent avoir une bonne versions d'eac.