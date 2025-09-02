Fortnite : Epic Games limite certaines émotes jugées trop suggestives

Avec sa dernière mise à jour, Epic Games a décidé de restreindre l'usage de certaines émotes dans Fortnite, empêchant leur utilisation à proximité des autres joueurs. Une mesure destinée à éviter des détournements à caractère sexuellement suggestif, très présents notamment dans le mode Party Royale.

Quelles émotes sont concernées ?

Gooning has been vaulted in Fortnite ❌



Players can no longer use Emotes when a nearby player is using the Party Hips or Poki Emotes, likely to prevent less-than-family-friendly Emote combinations in modes like Party Royale. Epic Games has not commented on the matter. pic.twitter.com/TrRgvjtote — Fort Byte News (@FortByteNews) August 28, 2025

Un problème récurrent pour Epic

Une tendance inspirée par Roblox ?

Un équilibre difficile entre créativité et modération

they never should've added sabrina to fortnite LMFAOOO😭😭😭 pic.twitter.com/pwlvmBV2k5 — 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) April 9, 2025

Depuis ses débuts,. Mais certaines combinaisons ont donné lieu à des détournements gênants, où des avatars simulaient des gestes sexuels, ce qui n'a pas échappé à Epic Games. Résultat,Les restrictions semblent viser des émotes populaires commeou, utilisées en combinaison avecou. Le résultat visuel donnait l'impression que deux personnages interagissaient dans une scène volontairement sexualisée. Dorénavant, ces émotes ne peuvent plus être utilisées en proximité directe, en particulier dans le, pensé à l'origine comme un espace de détente et d'expression sociale.Cette décision illustre une difficulté récurrente pour Fortnite, celle d'intégrer des danses issues de la culture populaire, parfois sexualisées, tout en maintenant un cadre adapté à un public très jeune. Un précédent avait déjà marqué la communauté lorsque certaines émotes avaient été bannies d'événements éducatifs en jeu, comme un musée virtuel de la Shoah, afin d'éviter les comportements déplacés.La décision d'Epic pourrait aussi s'inspirer des récents changements de, qui a mis à jour ses règles pour interdire explicitement tout contenu « sexuellement suggestif », incluant les émotes et comportements d'avatars. Avec une audience similaire, jeune et massive,Fortnite s'est construit sur l'intégration d'artistes et de contenus tendance, y compris des chanteurs ou chanteuses dont l'image repose parfois sur une forte dimension sensuelle. Cela a conduit à des polémiques, comme l'ajout de Sabrina Carpenter et de ses chorégraphies jugées « trop suggestives » par certains médias.Epic Games tente donc de trouver un équilibre entreet, au cœur de sa base de joueurs.