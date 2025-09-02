Fortnite : Epic Games limite certaines émotes jugées trop suggestives

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 septembre 2025 à 12h32
Avec sa dernière mise à jour, Epic Games a décidé de restreindre l'usage de certaines émotes dans Fortnite, empêchant leur utilisation à proximité des autres joueurs. Une mesure destinée à éviter des détournements à caractère sexuellement suggestif, très présents notamment dans le mode Party Royale.
Fortnite : Epic Games limite certaines émotes jugées trop suggestives
Depuis ses débuts, Fortnite est autant un jeu de tir qu'un espace social où les joueurs s'expriment à travers des danses et des émotes inspirées de la culture pop. Mais certaines combinaisons ont donné lieu à des détournements gênants, où des avatars simulaient des gestes sexuels, ce qui n'a pas échappé à Epic Games. Résultat, plusieurs émotes viennent d'être « vaultées » (supprimées) dans leur usage rapproché.

Quelles émotes sont concernées ?

Les restrictions semblent viser des émotes populaires comme Poki ou Déhanché Festif, utilisées en combinaison avec Joie Contenue ou Ride the Pony. Le résultat visuel donnait l'impression que deux personnages interagissaient dans une scène volontairement sexualisée. Dorénavant, ces émotes ne peuvent plus être utilisées en proximité directe, en particulier dans le mode Party Royale, pensé à l'origine comme un espace de détente et d'expression sociale.
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Un problème récurrent pour Epic

Cette décision illustre une difficulté récurrente pour Fortnite, celle d'intégrer des danses issues de la culture populaire, parfois sexualisées, tout en maintenant un cadre adapté à un public très jeune. Un précédent avait déjà marqué la communauté lorsque certaines émotes avaient été bannies d'événements éducatifs en jeu, comme un musée virtuel de la Shoah, afin d'éviter les comportements déplacés.

Une tendance inspirée par Roblox ?

La décision d'Epic pourrait aussi s'inspirer des récents changements de Roblox, qui a mis à jour ses règles pour interdire explicitement tout contenu « sexuellement suggestif », incluant les émotes et comportements d'avatars. Avec une audience similaire, jeune et massive, Fortnite semble vouloir suivre la même voie pour limiter les abus.

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Un équilibre difficile entre créativité et modération

Fortnite s'est construit sur l'intégration d'artistes et de contenus tendance, y compris des chanteurs ou chanteuses dont l'image repose parfois sur une forte dimension sensuelle. Cela a conduit à des polémiques, comme l'ajout de Sabrina Carpenter et de ses chorégraphies jugées « trop suggestives » par certains médias.
Epic Games tente donc de trouver un équilibre entre laisser la créativité s'exprimer et maintenir un cadre sûr pour les plus jeunes, au cœur de sa base de joueurs.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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