Fortnite : Disney Plus bientôt offert avec votre abonnement Club Fortnite

Le partenariat entre Epic Games et Disney franchit une nouvelle étape majeure. Selon de récentes découvertes, l'abonnement Club Fortnite devrait bientôt inclure un accès à la plateforme de streaming Disney Plus. Une annonce qui pourrait bouleverser les habitudes des joueurs et des abonnés Xbox Game Pass.

L'alliance entre le géant du jeu vidéo Epic Games et l'empire du divertissement Disney ne cesse de se renforcer. Après de multiples collaborations cosmétiques et des investissements financiers massifs, et la diffusion du dernier film Star Wars en jeu, cette relation privilégiée s'apprête à offrir un avantage de taille aux joueurs les plus fidèles. Selon des informations récentes, les abonnés au service Club Fortnite pourraient très prochainement bénéficier d'un accès gratuit à la plateforme de vidéo à la demande Disney Plus. Une nouveauté qui dépasse le simple cadre du jeu vidéo pour s'étendre au divertissement numérique global.

Un partenariat qui dépasse les frontières du jeu vidéo

Les liens étroits entre Epic Games et Disney sont bien connus des joueurs de Fortnite. La firme aux grandes oreilles a récemment investi massivement dans le studio de développement, et les fans ont pu profiter d'une multitude de collaborations. Les dernières mises à jour ont notamment introduit du contenu inédit Star Wars dans les modes LEGO Fortnite et Fortnite Créatif, avec des cartes extrêmement populaires comme Droid Tycoon. Mais aujourd'hui, cette synergie s'éloigne des champs de bataille virtuels pour s'inviter dans les salons.

C'est le très fiable informateur HypeX qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. En fouillant dans les fichiers du jeu, ce dernier a découvert une ligne de texte qui ne laisse que peu de place au doute.

Vérifiez votre compte Epic et profitez de votre avantage Club Fortnite sur Disney+.

Cette simple phrase confirme que le service de streaming fera partie intégrante des avantages liés au Club Fortnite. Il reste cependant une zone d'ombre concernant la formule proposée. Les joueurs ignorent encore s'il s'agira de la version premium sans publicité ou de l'abonnement standard financé par des annonces publicitaires. Les détails officiels devraient être communiqués très prochainement par les équipes d'Epic Games.

Une excellente nouvelle pour les abonnés Xbox Game Pass

Cette révélation prend une dimension encore plus importante pour une autre catégorie de joueurs. En effet, les personnes possédant un abonnement Xbox Game Pass Ultimate bénéficient déjà du Club Fortnite inclus dans leur offre. Par un effet de cascade, cela signifie que ces utilisateurs Microsoft pourraient également obtenir un accès à Disney Plus sans frais supplémentaires. Une véritable aubaine qui viendrait enrichir considérablement la valeur du service de Microsoft.

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Toutefois, cet avantage ne sera pas une exclusivité réservée aux joueurs Xbox. L'accord ayant été directement conclu avec Epic Games, l'offre promotionnelle sera accessible à tous les membres du Club Fortnite, quelle que soit leur plateforme de prédilection. Que vous jouiez sur PlayStation, PC ou Nintendo Switch, vous devriez pouvoir profiter des films et séries de Disney.

Il reste néanmoins à voir les dessous réels de cette offre, qui pourrait arriver dans une nouvelle version du Club Fortnite, ou disponible pour certains joueurs uniquement. Dans tous les cas, une annonce officielle devrait avoir lieu assez vite, étant donné que nous approchons de la fin de la saison 2 du chapitre 7 de Fortnite.