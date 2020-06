Epic Games a annoncé que Diplo, accompagné de Young Thug et Noah Cyrus, proposera son album Diplo Presents: Thomas Wesley en avant-première dans Fortnite.

Quand aura lieu le concert de Diplo, Young Thug et Noah Cyrus ?

Comment participer au concert de Diplo, Young Thug et Noah Cyrus ?

Le studio nord-américain n'arrête décidément plus de surprendre ses joueurs. Une nouvelle collaboration avec le DJ américain est effectivement prévue, après celle ayant eu lieu au début du mois de mai. Cette fois-ci, Epic Games donne rendez-vous aux joueurs de Fortnite pour découvrirLeest prévu pour la première fois le vendredi 26 juin à 3h du matin, et aucune invitation ou réservation ne sont nécessaires. Vous pourrez même participer au spectacle si vous arrivez en retard. Cerise sur le gâteau, une rediffusion sera donnée trois jours plus tard, le 29 juin pour être plus précis, à 18 heures, un horaire somme toute plus idéal en Europe.Pour cela, rien de très compliqué, puisque vous n'avez qu'à vous rendre dans le mode Fête royale. Si vous ne l'avez jamais fait, il suffit de sélectionner le mode à l'endroit de sélection habituel.Qui plus est, certaines des tenues les plus populaires auprès des joueurs feront leur retour dans la boutique pour l'occasion ce 25 juin, comprenant par exemple les tenues L'Implacable, Desperado, Río Grande, Prospecteur, Gardienne de bétail et Noctula. L'emote Rustique et quelques surprises seront également au rendez-vous.