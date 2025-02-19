Fortnite dévoile le trailer de la saison 2 avec une tonne d'informations sur les nouveautés (chapitre 6)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 février 2025 à 10h58
La saison 2 du chapitre 6 de Fortnite est sur le point de débarquer. Epic Games a déjà publié la première bande-annonce, qui nous donne de nombreux détails sur les nouveautés.
Fortnite dévoile le trailer de la saison 2 avec une tonne d'informations sur les nouveautés (chapitre 6)
Dans quelques heures, les joueurs de Fortnite vont découvrir la nouvelle saison de Fortnite, la deuxième du chapitre 6. Contrairement à certaines fois où Epic Games tente de garder un grand mystère, cela fait déjà plusieurs jours que les informations sont distillées sur la toile et notamment les réseaux sociaux. C'est le cas avec la bande-annonce de lancement, qui regorge d'informations.

Un trailer explosif pour la prochaine saison de Fortnite

Le trailer officiel de la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite est enfin disponible. Alors que la nouvelle saison sortira le 21 février, Epic Games a décidé de révéler en avant-première les nouvelles armes, les skins, les lieux inédits et bien plus encore.

Mardi après-midi, Fortnite a publié son trailer officiel sur X (anciennement Twitter) et ses autres réseaux sociaux. Ce dernier dévoile une saison sous le signe du chaos et des braquages, avec de nouvelles armes à double maniement, des changements majeurs sur la carte et des mécaniques inédites.

Miniature vidéo

Les nouveautés majeures révélées dans le trailer

Voici les ajouts les plus marquants confirmés pour cette nouvelle saison :
  • Armes à double maniement
  • Nouveau fusil à pompe
  • Nouveau pistolet-mitrailleur 
  • Fusil laser
  • Matraque électrique étourdissante
  • Objet mythique de Sub-Zero (collaboration Mortal Kombat)
  • Nouveau fusil de sniper
  • Rocket Drill, une nouvelle version du Rocket Ram
  • Nouveau POI : le manoir du Baron (qui pourrait remplacer Lost Lake)
  • Nouvelle zone : la mine d'or
  • Nouveaux skins pour le passe de combat et la boutique d'objets
  • Un nouveau Médaillon à collectionner
Le rendez-vous est donné pour ce 21 février donc, date à laquelle la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite. Tous les détails seront dévoilés à ce moment-là, et vous pourrez évidemment compter sur nous pour vous relayer les différentes informations à son sujet.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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