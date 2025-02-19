Fortnite dévoile le trailer de la saison 2 avec une tonne d'informations sur les nouveautés (chapitre 6)

La saison 2 du chapitre 6 de Fortnite est sur le point de débarquer. Epic Games a déjà publié la première bande-annonce, qui nous donne de nombreux détails sur les nouveautés.

Un trailer explosif pour la prochaine saison de Fortnite

Les nouveautés majeures révélées dans le trailer

Armes à double maniement

Nouveau fusil à pompe

Nouveau pistolet-mitrailleur

Fusil laser

Matraque électrique étourdissante

Objet mythique de Sub-Zero (collaboration Mortal Kombat)

Nouveau fusil de sniper

Rocket Drill, une nouvelle version du Rocket Ram

Nouveau POI : le manoir du Baron (qui pourrait remplacer Lost Lake)

Nouvelle zone : la mine d'or

Nouveaux skins pour le passe de combat et la boutique d'objets

Un nouveau Médaillon à collectionner

Dans quelques heures,. Contrairement à certaines fois où Epic Games tente de garder un grand mystère, cela fait déjà plusieurs jours que les informations sont distillées sur la toile et notamment les réseaux sociaux. C'est le cas avec la bande-annonce de lancement, qui regorge d'informations.. Alors que la nouvelle saison sortira le 21 février, Epic Games a décidé de révéler en avant-première les nouvelles armes, les skins, les lieux inédits et bien plus encore.Mardi après-midi, Fortnite a publié son trailer officiel sur X (anciennement Twitter) et ses autres réseaux sociaux.Voici les ajouts les plus marquants confirmés pour cette nouvelle saison :. Tous les détails seront dévoilés à ce moment-là, et vous pourrez évidemment compter sur nous pour vous relayer les différentes informations à son sujet.