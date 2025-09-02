Fortnite : Deux modes de jeu viennent d'être retirés

La mise à jour v37.10 de Fortnite apporte son lot de nouveautés, avec une nouvelle saison du Festival dédiée aux Gorillaz et de nouveaux skins inspirés de Squid Game et One Punch Man. Mais elle marque aussi la suppression temporaire de deux modes de jeu.

Expert Solos et Duos mis de côté

Un retrait temporaire

📢 With v37.10, we're vaulting Expert Solos and Duos in Fortnite OG for the time being. These playlist variants may come back at a later date.



Thanks to everyone who jumped in to play! — Fortnite Status (@FortniteStatus) August 26, 2025

La popularité du mode OG classique

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Epic Games continue de remodeleren fonction des habitudes de sa communauté. Si certains modes deviennent incontournables, d'autres peinent à trouver leur public et finissent par être « vaultés ». C'est le cas avec la dernière mise à jour,Avec la mise à jour v37.10, Epic Games a retiréetde Fortnite OG. Introduits en juillet, ces modes proposaient une expérience plus exigeante, sans bots, mais n'ont pas réussi à séduire une part suffisante des joueurs. Selon Epic Games, leur retrait vise avant tout àet à améliorer la santé générale du matchmaking, réduisant ainsi les temps d'attente pour les modes restants et éviter que certains joueurs n'abandonnent Fortnite.Epic Games a précisé sur X que la suppression n'était que provisoire pour le moment. Les deux playlists « pourraient revenir ultérieurement », si la demande est au rendez-vous. Les amateurs de challenge devront donc patienter ou se tourner vers d'autres modes en attendant. Par exemple, le mode Blitz Royale propose une excellente alternative pour les parties plus difficiles, avec aussi une playlist sans bot.Pour l'instant, la majorité des joueurs semblent préférer le, qui conserve la construction et inclut des bots pour équilibrer les parties. Même sa variante Zero Build, pourtant mise en avant par Epic, n'a pas rencontré le même succès. Mais il est peu probable qu'elle soit retirée à court terme puisqu'elle regroupe pas mal de joueurs.Avec la multiplication des modes de jeu au sein de Fortnite, ces suppressions sont hélas prévisibles. Les temps d'attente avant de rentrer dans une partie s'allongent et cela pourrait être problématique à terme. Epic Games reste néanmoins très réactif pour éviter tout souci de matchmaking.