Fortnite : Deux modes de jeu viennent d'être retirés

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 septembre 2025 à 11h57
La mise à jour v37.10 de Fortnite apporte son lot de nouveautés, avec une nouvelle saison du Festival dédiée aux Gorillaz et de nouveaux skins inspirés de Squid Game et One Punch Man. Mais elle marque aussi la suppression temporaire de deux modes de jeu.
Fortnite : Deux modes de jeu viennent d'être retirés
Epic Games continue de remodeler Fortnite en fonction des habitudes de sa communauté. Si certains modes deviennent incontournables, d'autres peinent à trouver leur public et finissent par être « vaultés ». C'est le cas avec la dernière mise à jour, qui supprime deux playlists OG jugées peu populaires.

Expert Solos et Duos mis de côté

Avec la mise à jour v37.10, Epic Games a retiré Expert Solos et Expert Duos de Fortnite OG. Introduits en juillet, ces modes proposaient une expérience plus exigeante, sans bots, mais n'ont pas réussi à séduire une part suffisante des joueurs. Selon Epic Games, leur retrait vise avant tout à simplifier les files d'attente et à améliorer la santé générale du matchmaking, réduisant ainsi les temps d'attente pour les modes restants et éviter que certains joueurs n'abandonnent Fortnite.

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Un retrait temporaire

Epic Games a précisé sur X que la suppression n'était que provisoire pour le moment. Les deux playlists « pourraient revenir ultérieurement », si la demande est au rendez-vous. Les amateurs de challenge devront donc patienter ou se tourner vers d'autres modes en attendant. Par exemple, le mode Blitz Royale propose une excellente alternative pour les parties plus difficiles, avec aussi une playlist sans bot.

La popularité du mode OG classique

Pour l'instant, la majorité des joueurs semblent préférer le mode Fortnite OG classique, qui conserve la construction et inclut des bots pour équilibrer les parties. Même sa variante Zero Build, pourtant mise en avant par Epic, n'a pas rencontré le même succès. Mais il est peu probable qu'elle soit retirée à court terme puisqu'elle regroupe pas mal de joueurs.

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Avec la multiplication des modes de jeu au sein de Fortnite, ces suppressions sont hélas prévisibles. Les temps d'attente avant de rentrer dans une partie s'allongent et cela pourrait être problématique à terme. Epic Games reste néanmoins très réactif pour éviter tout souci de matchmaking.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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