Fortnite : Deux créateurs poursuivis pour avoir triché dans le but de gagner de l'argent réel

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 octobre 2025 à 17h38
Deux créateurs de cartes Fortnite sont accusés d'avoir utilisé des milliers de comptes automatisés pour simuler l'engagement de joueurs et percevoir des revenus via le programme officiel d'Epic Games.
Fortnite : Deux créateurs poursuivis pour avoir triché dans le but de gagner de l'argent réel
Fortnite n'est plus seulement un battle royale. Au fil des années, le titre d'Epic Games s'est transformé en une véritable plateforme créative où les joueurs peuvent concevoir leurs propres îles et générer de l'argent grâce au Programme Créateur d'îles, à la manière de ce que fait le mastodonte Fortnite. Plus une carte attire de joueurs, plus son créateur touche une rémunération. Mais certains ont visiblement voulu contourner le système.

Deux créateurs accusés d'avoir utilisé plus de 20 000 bots

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Le 7 octobre 2025, Epic Games a déposé plainte contre Idris Nahdi et Ayob Nasser, les accusant d'avoir utilisé plus de 20 000 comptes automatisés pour « simuler une activité humaine réelle » sur leurs propres îles Fortnite.

Ces bots étaient configurés pour interagir avec les cartes à travers un service de cloud gaming, permettant à Fortnite de s'exécuter à distance sans intervention humaine. Cette manipulation leur aurait permis d'obtenir des paiements plus élevés fondés sur une popularité artificielle.
Avant d'être démasqués, les défendeurs ont perçu des dizaines de milliers de dollars de la part d'Epic, de l'argent qui aurait dû revenir à d'autres développeurs ayant obtenu un véritable engagement de la part de vrais joueurs.
Epic Games, dans ses documents, précise que les deux créateurs ont continué leurs activités après avoir reçu leurs paiements de décembre 2024, en créant de nouveaux comptes pour contourner les règles et publier d'autres cartes.

Une violation directe du contrat et des règles du programme

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Selon Epic Games, Idris Nahdi et Ayob Nasser ont enfreint à plusieurs reprises les conditions d'utilisation du Programme Créateur d'îles. Même après la résiliation de leur contrat et la demande explicite de supprimer toutes les copies de Fortnite en leur possession, les deux hommes auraient poursuivi leurs activités sur le jeu.

Des sanctions exemplaires envisagées

Epic Games ne se limite pas à demander un remboursement des gains indûment perçus. L'éditeur réclame également une interdiction permanente d'accès à Fortnite pour les deux accusés, ainsi que pour « toutes les personnes agissant de concert ou en participation active avec eux », y compris leurs héritiers et successeurs.

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Cette affaire met en lumière la complexité croissante du modèle économique de Fortnite, où la création d'expériences communautaires attire non seulement la créativité, mais aussi les dérives opportunistes.

Un précédent pour la scène créative de Fortnite

Ce procès pourrait faire jurisprudence dans le domaine des jeux à contenu généré par les utilisateurs. En renforçant son contrôle sur les abus, Epic Games cherche à préserver la crédibilité de son écosystème et à garantir une répartition équitable des revenus entre les créateurs.

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commentaires (2)

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Radogg123 (invité) Le 15/10/2025 à 08:22

Fornite 😱et meilleure

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Tototot (invité) Le 08/10/2025 à 19:16

Vraiment des tocards