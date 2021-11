Où trouver des cheminées à Lazy Lake, Craggy Cliffs, Holly Hedges ou Pleasant Park dans Fortnite ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Cette saison 8 deest un peu spéciale, étant donné qu'une partie des défis s'obtiennent étape par étape, via les. Certains sont relativement simples, d'autres en revanche vous demanderont de vous creuser un peu les méninges pour y parvenir. Même si la plupart peuvent être réalisés assez facilement, de nombreux joueurs ont besoin d'aide ou d'une petite astuce pour gagner du temps, notamment avec le défi vous demandant deCe défi est en soi assez facile, puisque vous n'aurez qu'àpour valider ce défi. Toutefois, il vous est demandé de ne le faire qu'à Lazy Lake, Craggy Cliffs, Pleasant Park ou Holly Hedges, ce qui peut compliquer les choses. Fort heureusement, même dans ces lieux, nous en trouvons assez facilement.Pour ce qui est de Craggy Cliffs, vous en aurez une dans la maison à l'ouest, sur la petite colline. À Lazy Lake, une se trouve dans une maison au nord, à Holly Hedges, vous allez pouvoir opter pour l'une des maisons au nord ou celle à l'est, alors qu'à Pleasant Park, là aussi, le choix s'offrira à vous. Pour que cela soit plus clair, vous pouvez vous aider de notre carte ci-dessous.Naturellement, lors de la réalisation de ce défi, gardez à l'esprit que les autres joueurs peuvent être passés avant vous et ont détruit les cheminées, ce qui augmentera la difficulté. C'est pourquoi nous vous conseillons de le valider le plus tôt possible dans la partie, pour ne pas être pris au dépourvu.