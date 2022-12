Fortnite : Geralt de Riv, date de sortie du skin

Quand le skin Geralt de Riv (The Witcher) sera disponible dans Fortnite ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme attendu, avec la sortie, ce 4 décembre, de la saison 1 du chapitre 4 de Fortnite , plusieurs skins majeurs ont fait leur arrivée dans le battle royale. En plus du Doom Slayer, c'est, qui fait partie du Passe de combat. Cependant, contrairement au personnage de la licence Doom, il n'est pas encore possible de le récupérer, puisqu'il se débloquera plus tard, vers la mi-saison. Il est en quelque sorte le skin secret, bien qu'il ne soit pas si secret que cela.Comme vous pouvez le voir directement en jeu,arrivera environ deux mois après la sortie de la saison 1. Le petit compte à rebours nous conduit directement au, en faisant un petit calcul. À ce moment, il sera possible de, protagoniste des livres, des jeux vidéo, mais aussi d'une série sur Netflix, en plus de ses accessoires, dont son épée, en tant qu'objet de collecte.Naturellement, comme souvent lorsqu'un tel skin se rend disponible, des quêtes dédiées devraient être de la partie, pour accéder à tous les cosmétiques. Une dizaine d'objets pourront être débloqués, et tous n'ont pas encore été révélés.Rappelons qu'en plus de la trilogie originale,a récemment été mis en avant par le biais d'une série, laquelle va proposer une saison 3, durant l'année 2023, après deux saisons pleines de réussite. Une nouvelle trilogie de jeux, ne le mettant pas en avant, a également été annoncée, tout comme un remake du premier opus , de quoi faire perdurer la légende de Geralt.