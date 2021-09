Fortnite : Découvrez les trailers de la saison 8 (chapitre 2)

Trailer Fortnite saison 8

Trailer Passe de combat saison 8

La nouvelle saison dearrive ce 13 septembre et avant que les serveurs en rouvrent, Epic Games a publié les traditionnelles bandes-annonces pour contextualiser la chose et donner un aperçu de ce à quoi les joueurs auront affaire ces prochaines semaines. Comme nous l'avions déjà vu grâce à l'événement de fin de saison, Kévin le Cube est bel et bien de retour, et semble avoir un rôle important dans cette nouvelle saison.Dans cette petite vidéo, nous pouvons voir certains personnages allaient à la rencontre de ces énigmatiques cubes, qui sont loin d'être pacifiques. D'étranges créatures y sortent même, augmentant alors le danger de l'île et promettant de nouveaux affrontements PvE.Toutefois, comme le montrent les dernières secondes du trailer, l'espoir pourrait venir des fonds marins, étant donné que l'un des membres de sept, personnage d'une ancienne saison, semble finalement en vie et pourrait venir débarrasser l'île de ces dangers.Pour ce qui est du Passe de combat, nous voyons la plupart des skins emblématiques qui pourront être débloqués au fil de la saison, mais aussi un meilleur aperçu de ce qui semble être des zones spéciales où le chaos règne.Nous pouvons également apercevoir assez brièvement quelques-unes des nouvelles armes que pourront utiliser les joueurs pour parvenir à leurs fins.Cette nouvelle saison, la saison 8 du chapitre 2, se nomme sans surprise