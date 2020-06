Fortnite : De nouveaux poissons dataminés

La pêche pourrait évoluer dans les semaines à venir, puisque de nouveaux poissons ont fait leur apparition dans les fichiers du jeu.

Bientôt de nouveaux poissons dans Fortnite ?

Thermal Flopper

Shield Flopper

Jelly Flopper

Hop Flopper

Fire Flopper

Les dataminers ne cessent de s'intéresser aux fichiers de, lesquels regorgent souvent de précieux indices sur le futur du battle royale. Cette fois-ci, ce sont, et permet notamment aux joueurs de récupérer du butin que l'on retrouve en temps normal sur l'île, mais aussi trois types de poissons :, qui régénèrent de la vie ou du bouclier. Dans un avenir plus ou moins proche, ces poissons devraient être bien plus nombreux,La fuite vient d' intercelluar , qui a vu ses informations être relayées et confirmées par Hypex , bien connu des joueurs du battle royale. Nous devrions donc voir débarquer les cinq poissons suivants d'ici peu :Les caractéristiques de ces poissons ne sont pas encore très claires pour certains, mais le premier devrait être sensiblement similaire à un feu de camp, le deuxième donnerait du bouclier, le troisième pourrait paralyser un ennemi, le quatrième devrait permettre aux joueurs de sauter plus haut alors que le dernier devrait enflammer une zone (peut-être similaire au bocal à Lucioles ).Epic Games ne devrait pas tarder a nous en dire plus à ce sujet, auquel cas nous vous tiendrons informé.