Fortnite : Dark Vador et son sabre laser, où les trouver ?

Où trouver Dark Vador dans Fortnite ?

Comment obtenir le sabre laser de Dark Vador ?

Avec la mise à jour de ce 21 juin, il est possible de croiser le chemin de, étant donné qu'il arrive en tant que PNJ, bien qu'il soit hostile. Naturellement, un grand nombre de joueurs souhaite savoir, notamment dans le but de mettre la main. Si vous ne savez pas comment faire pour rencontrer le seigneur Sith, nous vous donnons toutes les astuces.Malheureusement, contrairement à un grand nombre de personnages,. Il est impossible de savoir où nous pouvons le trouver au moment de lancer la partie. Néanmoins, après quelques secondes de jeu, vous devriez voir apparaître, non loin du Bus de combat,. Celui-ci se dirigera sur l'un des sites d'atterrissage de Dark Vador prédéfinis. Il faudra donc le suivre pour savoirD'ailleurs, si vous avez perdu la trace du vaisseau, ce qui est probable, sachez qu'une fois qu'il a atterri, un petit faisceau bleu sera visible dans le ciel, pour vous indiquerdurant votre partie.Pour le moment, nous avons découvert, lesquels ont donc une chance d'accueillir le seigneur Sith lors d'une partie. Nous mettrons à jour la carte si d'autres sites sont disponibles.Pour mettre la main survous n'avez pas d'autre choix que de le tuer. Cela ne sera pas une mince affaire, étant donné qu'en plus de nombreux autres joueurs qui voudront sa peau, des Stormtroopers seront dans les parages, pour épauler. Mais si vous parvenez à le mettre à terre et terminer vainqueur de tous les duels, vous obtiendrez alorsque vous pourrez utiliser pour le reste de la partie. Des fusils blaster E-11 pourront également être obtenus.Toutefois, il semblerait qu'il n'y ait pas de sabres laser dans les coffres et que le seul moyen d'en obtenir un soit de battre. Si vous êtes un amateur de l'univers de Star Wars et plus particulièrement de cet antagoniste, sachez qu'il est possible d'obtenir son skin via le Passe de combat de la saison 3