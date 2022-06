Fortnite : Skin Dark Vador, comment l'obtenir ?

Comment obtenir le skin de Dark Vador dans Fortnite ?

Émoticone Sabre de Vador → 3 ★

Outil de collecte Sceau de l'Empire → 7 ★

Emote Marche Impériale → 7 ★

Traînée Escadrille Tie → 4 ★

Planeur Navette de classe Lambda → 6 ★

Revêtement Ombre de Vador → 4 ★

Accessoire de dos Droïde sonde Vipère → 6 ★

Écran de chargement L'Ascension des Sith → 3 ★

100 V-bucks → 5 ★

Tenue Dark Vador → 9 ★

Comme attendu, avec la sortie, ce 5 juin, de la saison 3 de Fortnite , un skin majeur a fait son arrivée dans le battle royale. Il s'agit ni plus ni moins dele célèbre seigneur Sith. La nouvelle n'est pas très surprenante puisque cela avait fuité il y a quelques semaines. Il fait donc suite à de nombreux autres personnages de la culture populaire offerts via le Passe de combat, le dernier en date étant Docteur Strange.Il faut, en effet, avoir acheté le Passe de combat pour mettre la main sur. Pour obtenir ces skins, vous n'avez que deux solutions : payer ou jouer. La deuxième sera très longue, mais si vous êtes un joueur assidu, vous arriverez sans aucun doute au niveau requis pour débloquer l'ensemble des éléments de, d'autant plus que la saison 3 dure bien plus longtemps.Pour récupérer, il va falloir atteindre le niveau 90 du Passe de combat, ce qui vous demandera de nombreuses heures de jeu (et d'amusement, espérons-le). Une fois le page 10 atteinte, vous devrez débloquer toutes les ressources, toutes liées à l'univers de Star Wars (hormis les V-bucks) pour, enfin, mettre la main sur, qui est de nouveau au cœur de l'actualité avec la série Obi-Wan Kenobi, diffusée sur Disney+ depuis la fin du mois de mai.Les récompenses liées à Star Wars et le seigneur Sith sont les suivantes :Vous avez jusqu'à la fin de la saison 3 de Fortnite pour récupérer toutes ces récompenses. Après quoi, elles ne seront plus disponibles, puisqu'elles sont exclusives au Passe de combat.