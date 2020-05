Epic Games a organisé un petit concert mettant en avant le DJ Diplo, membre du groupe Major Lazer dans Fortnite. Si vous l'avez manqué, nous vous expliquons comment le revoir.

Revoir le concert de Diplo/Major Lazer

Quelques jours seulement après le succès de la série de concerts de Travis Scott, ayant réuni plus de 27 millions de joueurs différents , Epic Games a organisé un autre concert, plus discret cette fois-ci,Contrairement aux cinq représentations de Travis Scott,, ce samedi 2 mai, à 3h et 16h, heure de Paris. Si vous n'avez pas eu la chance de prendre part à cet événement, sachez qu'il est tout de même possible de le revisionner sur différentes plateformes de vidéos.Néanmoins, sachez qu'il s'agit d'un événement bien moins important que le concert de Travis Scott, ou encore celui de Marshmello en février 2019, puisque le concert n'a été « que » retransmis en jeu, et les artistes n'étaient pas directement présents dans Fortnite . Cela n'a pas empêché les joueurs de profiter de ce moment assez original, disponible dans aucun autre jeu.En attendant le prochain concert de ce genre, il est possible de revisionner celui donné par, présentant alors quelques-unes des chansons les plus connues du groupe, à l'instar de Lean On, ci-dessous, grâce notamment au compte YouTube de Major Lazer, qui a posté une vidéo du concert.