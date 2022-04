Fortnite : Comment offrir des skins et des cadeaux ?

Comment offrir des skins et des cadeaux dans Fortnite ?

Vous rendre sur la boutique du jeu.

Choisir un skin ou un pack de skins.

Cliquez sur « Faire un Cadeau ».

Choisir la personne qui en bénéficiera.

Confirmer l'opération.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est un battle royale proposant une multitude de skins. En l'espace de cinq ans, ce sont plus de 16 000 skins qui ont été proposés au public, ce qui signifie qu'un grand nombre de joueurs possède un casier rempli d'objets cosmétiques en tout genre, allant de la tenue à l'emote, en passant par l'accessoire de dos ou l'outil de collecte. Toutefois, certains en veulent encore plus, et d'autres aimeraient tout simplement. Nous vous expliquons comment faire.Nous n'allons pas tourner autour du pot, si vous cherchez, sachez que cela est, depuis quelques mois, impossible à faire. Depuis la saison 5 du chapitre 2, il est en effet impossible d'offrir à quiconque un objet cosmétique que vous possédez, pour vous en débarrasser ou tout simplement faire plaisir à un coéquipier.Actuellement, vous ne pouvez, en dépassant donc de l'argent ou vos V-bucks. Cependant, pour cela, vous devez, obligatoirement, avoir activé l'authentification à deux facteurs (A2F) , et avoir atteint le niveau 2. L'envoi de cadeau n'est, en outre, possible que sur Android, PC, PlayStation, Xbox et Switch, et les cadeaux dans Fortnite ne sont pas remboursables.Pour, vous devez ensuite suivre les étapes suivantes :Notez que vous ne pouvez offrir que cinq skins par jour. De ce fait, si vous avez prévu d'être généreux le temps d'une journée, vous serez tout de même limité dans vos actions. Pensez également à vérifier que votre ami ne possède pas déjà le skin en question, bien que cela soit normalement précisé en jeu. Si vous souhaitez offrir le Passe de combat, celui-ci ne se fait que via de l'argent réel, et non des V-bucks.Espérons, si vous faites partie de celles et ceux souhaitant offrir un skin se trouvant dans l'inventaire personnel, qu'Epic Games réimplante, très vite, cette fonctionnalité dans Fortnite.