Fortnite : Comment lier son compte sur toutes les plateformes ?

Lier son compte Fortnite sur toutes les plateformes

Rendez-vous dans l'onglet « Connexions ».

Cliquez sur « Comptes » pour faire apparaître les différents comptes qui peuvent être liés (voir image).

Siest si populaire, c'est notamment grâce au cross-play, qui permet de jouer avec des utilisateurs de n'importe quelle autre plateforme, sans aucune distinction. Cependant,est également cross-progression, ce qui veut dire que, ce qui est une fonctionnalité loin d'être négligeable, bien au contraire.Néanmoins, de nombreux joueurs se demandantet ainsi. Nous vous expliquons tout.Sachez que la manipulation est relativement simple et vous sera d'une grande aide si vous avez l'habitude de jouer au battle royale d'Epic Games sur plusieurs plateformes. Pour cela, il faut tout d'abord se rendre sur le site officiel d'Epic Games , et vous connecter. Ensuite, passez votre souris sur votre pseudo en haut à droite de votre écran et cliquez sur « Compte ».Vous vous retrouverez alors sur la page regroupant vos informations personnelles. Il vous suffit d'effectuer les étapes suivantes :Ensuite, lorsque vous êtes sur cette page, il vous suffit de cliquer sur « Se connecter » sur la plateforme de votre choix pour lier vos comptes. Chaque fois que vous cliquerez, une nouvelle page s'ouvrira, vous demandant si vous souhaitez bien associer les comptes. Il faudra parfois rentrer de nouveau vos identifiants spécifiques, mais cela ne prend pas plus de quelques secondes.Une fois les comptes voulus associés,, et donc vos skins, par exemple, et votre niveau de Passe de combat, sans rien faire. Par exemple, si vous jouez sur PC et que vous souhaitez partir sur une console, vous retrouverez le même contenu, et vice versa.