Comment gagner facilement & rapidement des étoiles de combat dans Fortnite ?

Avec cette nouvelle saison de, Epic Games a implanté de nombreux changements, notamment en rapport avec le Passe de combat. Par exemple, les récompenses ne se débloquent plus de façon linéaire, mais dans un ordre plus ou moins souhaité, bien que vous soyez tout de même obligé d'en avoir récupéré certaines pour en débloquer d'autres. Ces récompenses peuvent rejoindre votre inventaire, grâce, qui ont fait leur retour sous une autre forme, de nombreux mois après avoir disparu.Grâce à ces, vous allez pouvoir débloquer des récompenses, leur prix variant, allant de trois étoiles à 7, 8 voir 9, dans certains cas. Une multitude de joueurs se demande donc, afin de récupérer toutes les récompenses du Passe de combat assez rapidement. Nous vous donnons quelques astuces.Comme vous avez dû le lire en lançant cette nouvelle saison,. 5 étoiles par niveau vous sont offertes, ce qui peut rendre la progression plutôt lente, d'autant plus qu'il vous faudra un plus grand nombre d'XP entre chaque niveau au fil du temps (plus d'informations sur l'XP entre les niveaux ici ).Ainsi, pour obtenir rapidement des, nous vous recommandons de vous focaliser sur tous les défis à réaliser, afin de récolter le maximum d'XP par jour. De ce fait, même les petites quêtes journalières, ne rapportant pas grand-chose, doivent être validées, afin de ne pas perdre bêtement de l'XP gratuit.Néanmoins, sachez qu'il existe une méthode plus radicale : payer. Vous pouvez effectivement, en échange de quelques euros. Cependant, cette méthode gâche un peu l'expérience et n'est pas recommandée.