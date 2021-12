Fortnite : Comment gagner des niveaux rapidement (saison 1, chapitre 3)

Comment gagner des niveaux rapidement dans Fortnite ?

Les défis

Des bonnes performances

Ouvrez les coffres

Comme toujours lorsqu'une nouvelle saison arrive dans, un Passe de combat est disponible, lequel permet à ses joueurs de récupérer une multitude de récompenses exclusives. Pour cette première saison du chapitre 3, nous avons par exemple la possibilité de débloquer un skin Spider-Man . Cependant, il n'est pas forcément aisé pour certains joueurs de savoir comment optimiser son gain d'XP.Si vous souhaitez savoir comment faire pourque vous soyez un joueur régulier ou occasionnel, voici quelques astuces.Comme toujours, nous ne pouvons que vous conseiller de prendre part aux défis. Si certains sont effectivement plus difficiles où n'ont aucun rapport avec le jeu de base en lui-même, il s'agit néanmoins d'un excellent moyen de remplir sa barre de progression et de voir défiler les niveaux. Pour ce chapitre 3, Epic Games semble être revenu à quelque chose de plus rationnel, avec des défis hebdomadaires, laissant de côté les cartes à remplir.En effet, plus vous performerez, plus vous obtiendrez d'XP à la fin de la partie. Que ce soit au niveau des kills, des dégâts ou de votre positionnement, tout est bon pour engranger de l'XP. Ainsi, il est conseillé d'aller chercher les kills, mais sans être trop agressif.Qui plus est, grâce au système de la Couronne de victoire , si vous remportez une partie, votre gain en XP sera plus important lors de la suivante.Chaque coffre ou boîte de munitions que vous ouvrez vous octroie de l'XP. Si la somme est relativement faible, tout cela mis bout à bout est bien plus importante. C'est pourquoi, même si vous êtes bien stuffé, il ne faut pas hésiter à ouvrir les coffres. Qui sait, vous tomberiez, peut-être, sur une arme légendaire ou un autre élément qui vous permettra de remporter la partie.En outre, il se peut qu'Epic Games propose un ou deux week-ends de double XP, ce qui vous permettra d'engranger encore plus d'expérience. Si la communauté juge que la progression pour cette nouvelle saison n'est pas parfaite, les développeurs feront quelques modifications, comme cela avait été le cas pour la saison 8 du chapitre 2.