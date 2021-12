Fortnite : Skin Spider-Man et ses variantes, comment les obtenir ?

Comment obtenir les skins de Spider-Man ?

Spider-Man Icône de bannière → 2★ Émoticone Thwip Thwip → 3★ Écran de chargement Vision Lointaine → 3★ Traînée Fils Épars → 4★ Accessoire de dos Sac à dos du Tisseur → 5★ Musique Dans le rouge → 5★ 100 V-bucks → 5★ Emote C'est... Toi ? → 7★ Tenue de course Harlowe (style) → 8★ Skin Spider Man → 9★

Symbiote Émoticone Mes sens me picotent ! → 3★ Tag un être bien singulier → 3★ Écran de chargement Je tisse ma toile → 3★ Revêtement Toile tissée → 4★ 100 V-bucks (x2) → 5★ Planeur Toile à chute → 6★ Outil de collecte Marteleur en toile → 7★ Emote Araignée sympas → 7★ Tenue Symbiote (style) → 8★



Ce 5 décembre 2021, les joueurs deont accueilli une nouvelle saison et même un nouveau chapitre, ce qui fait que les nouveautés sont très nombreuses. Le fameux Passe de combat, qui leur est cher, fait bien évidemment partie de ces choses introduites. Parmi la pléthore de skins qu'ils pourront débloquer ces prochaines semaines, nous retrouvons plusieurs personnages issus de la culture populaire, dont, super-héros Marvel, et le(combinaison sombre de).Malheureusement, pour obtenir ces skins, vous n'avez que deux solutions : payer ou jouer. La deuxième sera très longue, mais si vous êtes un joueur assidu, vous arriverez sans aucun doute aux niveaux requis pour débloquer l'ensemble des éléments de la collectionLa première tenue se débloque à partir du niveau 80, alors que la seconde, la tenue du, à partir du niveau 90. Il faudra ensuite avoir assez d'étoiles de combat pour ajouter, définitivement, ces cosmétiques à votre casier.Voiciqu'il sera possible de débloquer durant cette saison 1 du Chapitre 3 deÉtant donné que la saison va, comme les autres, durer plusieurs semaines, vous aurez le temps, en réalisant plusieurs défis, d'atteindre ces paliers et récolter le nombre d'étoiles nécessaire afin de vous transformer en l'homme-araignée sur la nouvelle île de Fortnite. Cette collaboration a très probablement lieu avec la sortie du nouveau film, Spider-Man No Way Home, très attendu.