Fortnite Chapitre 3 : À quelle heure pourra-t-on y jouer ?

À quelle heure sort le Chapitre 3 ?

CHAPTER 3 STARTS TONIGHT/TOMORROW (10 AM ET / 3 PM UTC).. ON A WEEKEND! — HYPEX (@HYPEX) December 4, 2021

Quand pourra-t-on jouer au Chapitre 3 de Fortnite ?

Pour cette fin de saison, Epic Games a vu les choses en grand, puisque celle-ci a tout simplement découlé sur la fin du chapitre 2. Cela signifie que nous allons repartir sur un tout nouveau cycle, avec une nouvelle carte et, très probablement, une pléthore de fonctionnalités inédites, afin d'essayer de faire revenir les joueurs sur Fortnite, qui étaient moins nombreux ces derniers mois.Toutefois, après l'événement de fin de saison de ce samedi soir, où nous avons notamment pu apercevoir Dwayne Johnson, alias The Rock, jouer un rôle très important,. Comme cela fût le cas entre la transition du Chapitre 1 au Chapitre 2, les serveurs sont hors-ligne et aucune partie ne peut être jouée, que ce soit pour le battle royale ou le mode PvE.Tout naturellement, toute la communauté se demande. Si Epic Games n'a encore donné aucune information, les dataminers, eux, nous ont partagé quelques indices. Bien que ces informations doivent être prises avec des pincettes, parce qu'elles ne sont pas officielles et que l'heure de la mise à jour est assez inhabituelle pour une de cette ampleur, HYPEX a montré à maintes reprises par le passé qu'il était très fiable.La mise à jour du Chapitre 3 de Fortnite devrait donc avoir lieu dès ce. Si tel est le cas, Epic Games ne tardera pas de nous l'annoncer sur le site officiel.Cependant, cela ne veut pas forcément dire que les serveurs rouvriront dans la foulée. En effet, la maintenance peut durer un peu plus longtemps, ce qui nous laissera le temps de télécharger la mise à jour. Cependant, les serveurs pourraient se rendre disponibles dans les heures qui suivent, afin que chacun puisse profiter de la nouvelle saison dès ce dimanche soir, avant de reprendre, pour la plupart, l'école le lendemain...