Fortnite : Ce skin de méchant est offert à certains joueurs, découvrez comment l'obtenir

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 octobre 2025 à 18h21
Epic Games propose aux joueurs de Fortnite de récupérer, gratuitement, une nouvelle tenue, Jason, grâce à une nouvelle coupe. Nous vous expliquons comment obtenir tous les skins de cet événement gratuitement.
Fortnite : Ce skin de méchant est offert à certains joueurs, découvrez comment l'obtenir
Depuis plusieurs années, les joueurs de Fortnite peuvent de temps à autre récupérer des skins, parfois exclusifs, grâce à de bonnes performances dans des tournois spéciaux. Cela a notamment été le cas avec les séries de skins Marvel ou DC Comics. Des personnes réelles ont également fait leur apparition, à l'image de Bruno Mars et d'Anderson .Paak. Mais en ce mois d'octobre 2025, c'est le retour d'un personnage horrifique pour Halloween, avec Jason Voorhees. Ainsi, les joueurs auront l'occasion de mettre la main, gratuitement, sur la tenue de Jason Voorhees dans Fortnite sans dépenser le moindre sou.

Comment obtenir le skin Jason Voorhees dans Fortnite ?

Si vous souhaitez ajouter cette nouvelle tenue à votre inventaire, et les accessoires qui vont avec, deux conditions sont à remplir. La première est de participer et performer lors la Coupe Hantée Jason. En effet, vous allez devoir participer cette Coupe laquelle a lieu le jeudi 16 octobre 2025 qui se joue uniquement en duo en mode Battle Royale. Vous aurez une chance d'obtenir la tenue Jason Voorhees.

coupe-jason-hante
En Europe, la tenue est réservée aux 850 meilleurs duos, ce qui est moins qu'en temps normal. Il faudra donc être performant pour avoir toutes ses chances de l'obtenir. Tous les joueurs marquants au moins 8 points recevront l'émoticône TGIF dans le jeu.

coupe-jason
Qui plus est, pour être éligible à l'offre, il faut avoir activé l'A2F sur votre compte Epic Games et avoir un niveau de compte supérieur ou égal à 50 et être âgé de plus de 13 ans. Vous pouvez trouver toutes les règles du tournoi sur le site officiel. Epic Games indique que si vous faites partie des gagnants, la récompense peut prendre plusieurs jours avant d'arriver sur votre compte.

Les skins seront dans la boutique

Si vous n'avez pas obtenu la tenue Jason Voorhees dans Fortnite via cette coupe, pas de panique. Epic Games annonce que la tenue arrivera plus tard dans la boutique, accompagnée de quelques accessoires supplémentaires.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Rayanngammer (invité) Le 15/10/2025 à 10:01

G pas eu mon skin