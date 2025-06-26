Fortnite : ce mode est tellement populaire qu'il est prolongé, et recevra des collaborations

Le mode Blitz Royale de Fortnite, ultra-populaire depuis son lancement, ne s'arrêtera finalement pas tout de suite : Epic Games a décidé de prolonger l'expérience jusqu'au 12 août, avec plusieurs collaborations majeures à venir.
Depuis son lancement le 18 juin
, Blitz Royale est rapidement devenu l'un des modes les plus joués sur Fortnite, surpassant régulièrement tous les autres modes en nombre de joueurs simultanés. Epic Games, visiblement conscient du succès rencontré, a décidé de prolonger l'événement d'un mois supplémentaire.
Le mode Blitz Royale se prolonge jusqu'au 12 août
Alors que Blitz Royale devait initialement prendre fin dès le 15 juillet
, des fuites crédibles - notamment celle du réputé ShiinaBR
- ont confirmé son extension jusqu'au 12 août
. Une excellente nouvelle pour les fans qui pourront ainsi continuer à profiter de l'expérience intense et rapide proposée par ce mode unique.
Une bonne nouvelle pour tous les joueurs qui se sont lancés dans cette aventure intense, en tant que superbe alternative du mode battle royale.
Dragon Ball, Jujutsu Kaisen et Mortal Kombat bientôt de retour
Grâce à cette prolongation, Blitz Royale continuera à proposer chaque semaine de nouvelles thématiques et rotations d'armes
, toujours dans l'esprit agressif qui caractérise le mode. Après une première semaine consacrée aux armes Mythiques et une deuxième marquée par le retour des contenus liés à Avatar
, les prochaines semaines devraient être placées sous le signe d'autres collaborations très attendues :
- Dragon Ball : retour de l'univers mythique du manga culte
- Jujutsu Kaisen : après son succès en 2023 avec les armes mythiques Straw Doll Technique et Hollow Purple, la série japonaise pourrait revenir avec du contenu inédit
- Mortal Kombat : après avoir introduit les personnages emblématiques Sub-Zero et Scorpion, le jeu de combat pourrait à nouveau s'inviter dans l'île Fortnite
Ces trois franchises, parfaitement adaptées au thème japonais de la saison actuelle, promettent des semaines particulièrement animées sur Fortnite.
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Un mode qui a séduit tous les types de joueurs
À l'origine pensé pour une expérience mobile dynamique, Blitz Royale a très vite conquis un large public sur toutes les plateformes
. Sa popularité tient notamment à son gameplay nerveux qui récompense directement l'agressivité et la prise de risques par des niveaux débloqués en fonction des éliminations réalisées et du temps de survie. Le tout en 5 minutes chrono. Fini les moments de calme du battle royale, ici l'action est constante.
Si Epic Games n'a pas encore officiellement communiqué sur ces nouveautés (en raison de la pause estivale annuelle des développeurs), les joueurs peuvent déjà se réjouir d'avoir devant eux plusieurs semaines supplémentaires pour explorer ce mode événement. Pour rappel, la saison 3 du chapitre 6 a déjà une date de fin
.
commentaires (2)
Ses bien Fortnite je joue a se moment ses trop bien
C'est très bien