Fortnite : Bus de combat blindé, où le trouver ?

Où trouver le bus de combat blindé dans Fortnite ?

, étant donné qu'il est présent depuis la toute première saison, et est même l'un des symboles du battle royale. Jusqu'alors, il ne servait qu'à transporter les joueurs sur le champ de bataille, et n'avait aucune autre utilité. Avec l'arrivée de la saison 2 du chapitre 3, Epic Games a fait le choix de le rendre un peu plus utile,En effet, après l'avoir financé, les joueurs peuvent désormais le conduire et s'en servir pour mettre à terre leurs ennemis. VoiciDepuis très peu de temps,. Celui-ci peut donc être conduit et possède, en outre, une durabilité assez importante, avec 2 250 points de vie. Si cela ne vous suffit pas, il est bien évidemment équipé du nouvel objet, le chasse-pierres, permettant de détruire tous les objets se trouvant sur votre chemin.De plus, ce, afin d'infliger de lourds dommages à distance, à vos ennemis.Pour le trouver, il vous suffit de vous rendre dans une zone contrôlée par la rébellion. Il s'agit des zones entourées de bleues sur la carte, en opposition aux zones rouges, contrôlées par l'IO.Vous pouvez donc opter pour le Sanctuaire, ou Synapse Station, deux des lieux où le bus de combat blindé apparaît. Notez qu'il est conseillé d'atterrir directement dans l'une de ces villes, pour éviter qu'un autre joueur le prenne, si vous souhaitez mettre la main dessus.Les bus de combat blindés peuvent devenir une très bonne alternative pour combattre les tanks , jugés surpuissants par de nombreux joueurs depuis leur introduction.