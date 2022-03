Fortnite : Les tanks, comment les détruire ?

Comment détruire un tank dans Fortnite ?

Où spawnent les tanks dans Fortnite ?

De nouveaux véhicules ont fait leur arrivée avec la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite . Ces derniers s'avèrent dévastateurs et peuvent ruiner votre partie en l'espace de quelques secondes, si vous n'avez pas d'endroit pour vous cacher. Toutefois, si vous arrivez à mettre l'un main sur l'un des tanks disponibles, vous pourriez avoir un sacré avantage sur vos adversaires, à moins qu'il n'arrive à le détruire.C'est pourquoi nous vous expliquons, mais aussi où ils spawns, si vous souhaitez prendre le contrôle de l'un de ces véhicules.Sans surprise,, difficiles à détruire, bien plus qu'une voiture par exemple. Cependant, ils ne sont toutefois pas indestructibles.Pour endommager les tanks, vous pouvez, par exemple, détruire la petite trappe se trouvant à l'avant, juste en dessous de la tourelle, en dorée. Cela exposera un peu plus votre adversaire le temps de quelques secondes. Mais la meilleure techniques pour rendre inutilisable ce char de combat est de tirer sur ses chenilles, qui lui permettent d'avancer. Vous pouvez également lui infliger de sérieux dégâts en tirant sur les deux panneaux se trouvant à l'arrière, toujours de couleur dorée, pour que le moteur chauffe.Sinon, une autre technique pour, ce qui devrait le rendre inutilisable plus rapidement, et vous rendre moins vulnérable.Si vous souhaitez mettre la main sur un tank,. Il s'agit de zones à l'intérieur des lignes rouges, visibles sur la carte, à l'image de Tilted Towers, Rocky Reels ou encore Condo Canyon et Coney Crossroads. Consultez votre carte pour savoir où chercher.Conduire un tank peut également être un bon stratagème pour atteindre la fin de partie en ayant infligé de lourds dégâts, sans en subir de trop, à moins de tomber contre un joueur sachant comment le détruire.