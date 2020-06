Epic Games vient d'annoncer que Batman Begins serait très bientôt diffusé dans son intégralité dans Fortnite.

Batman Begins diffusé dans Fortnite, Soirée Ciné

vendredi 26 juin à 7h

vendredi 26 juin à 19h

Comment voir Batman Begins dans Fortnite ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après avoir diffusé en avant-première la bande-annonce de TENET, prochain film de, qui est attendu dans les salles de cinéma françaises à la fin du mois de juillet, Epic Games continue de surprendre sa communauté. Un film entier sera, cette fois-ci, projeté, via l'événementest sorti en 2005, il s'agit du premier épisode de la célèbre trilogie, laquelle est saluée par la critique. Si vous ne l'avez jamais vu, sachez que c'est l'iconique Christian Bale qui joue le rôle de Bruce Wayne et de son alter ego Batman. L'histoire de ce film reprend les bases et nous explique l'événement tragique qu'a vécu Bruce Wayne dans son enfance, qui a engendré son envie de vengeance. La bande-annonce est à retrouver en fin d'article.Que vous soyez fan de l'homme chauve-souris ou que vous souhaitiez tout simplement découvrir ce film, vous aurez le choix entre deux horaires :Si vous ne vous trouvez pas en France, mais en Belgique ou en Allemagne, par exemple, sachez que vous ne pourrez pas voir le film, mais Le Prestige, également réalisé par. Celles et ceux vivant aux États-Unis auront quant à eux le droit à Inception. Il est possible qu'une rotation soit effectuée dans les semaines à venir.Les habitués de Fortnite n'auront aucun mal à prendre part à cette projection pour le moins originale qui aura lieu dans le mode. Si vous ne savez pas comment faire, vous n'avez qu'à vous rendre dans l'onglet de sélection des modes et choisirSi vous ne souhaitez pas manquer le début du film, pensez à vous connecter quelques minutes avant le début, afin d'éviter tout problème inattendu.