Fortnite avance la fin de saison pour deux modes

Epic Games a surpris les joueurs en modifiant la date de fin de deux saisons en cours. Avec moins de temps pour compléter les passes, attention à ne rien manquer.

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Le mode Festival écourté de plusieurs jours

Gorillaz est actuellement mis à l'honneur dans Fortnite Festival.

La saison OG également avancée

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Moins de temps pour compléter vos passes

Les fans dene s'y attendaient pas., touchant à la fois le mode OG et le mode Festival. Une décision soudaine qui fait suite au décalage du patch v37.30, initialement prévu le 9 septembre mais repoussé au 10.La saison 10 de, lancée le 26 août avec, devait se terminer le 14 octobre. Elle était déjà la plus courte de l'histoire du mode musical, mais Epic Games a encore réduit son calendrier. La fin est désormais fixée au 10 octobre, soit quatre jours plus tôt que la date initiale.Le, qui devait se conclure le 3 octobre, est lui aussi concerné par ce changement. La différence est plus légère puisque la saison prendra désormais fin leAvec ces nouvelles dates, les joueurs doivent accélérer leur progression.. Pour ceux qui craignent de manquer du contenu, lesrestent une solution efficace pour monter de niveau rapidement, même si l'amusement est bien moins présent.La prochaine étape sera la, tandis que le futur artiste du Festival n'a pas encore été révélé. Les joueurs devraient obtenir davantage d'informations lors de la, tandis qu'Epic Games teasera son contenu ces prochaines semaines.