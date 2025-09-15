Fortnite avance la fin de saison pour deux modes

Epic Games a surpris les joueurs en modifiant la date de fin de deux saisons en cours. Avec moins de temps pour compléter les passes, attention à ne rien manquer.
Les fans de Fortnite ne s'y attendaient pas. Epic Games a avancé la fin des saisons actuelles, touchant à la fois le mode OG et le mode Festival. Une décision soudaine qui fait suite au décalage du patch v37.30, initialement prévu le 9 septembre mais repoussé au 10.
La saison 10 de Fortnite Festival, lancée le 26 août avec Gorillaz en tête d'affiche, devait se terminer le 14 octobre. Elle était déjà la plus courte de l'histoire du mode musical, mais Epic Games a encore réduit son calendrier. La fin est désormais fixée au 10 octobre, soit quatre jours plus tôt que la date initiale.
La saison OG également avancée
Le chapitre OG Saison 5, qui devait se conclure le 3 octobre, est lui aussi concerné par ce changement. La différence est plus légère puisque la saison prendra désormais fin le 2 octobre.
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Moins de temps pour compléter vos passes
Avec ces nouvelles dates, les joueurs doivent accélérer leur progression. Les objets des passes, notamment le Music Pass, devront être débloqués plus rapidement. Pour ceux qui craignent de manquer du contenu, les cartes XP restent une solution efficace pour monter de niveau rapidement, même si l'amusement est bien moins présent.
La prochaine étape sera la saison 6 de Fortnite OG, tandis que le futur artiste du Festival n'a pas encore été révélé. Les joueurs devraient obtenir davantage d'informations lors de la prochaine mise à jour prévue le 16 septembre grâce aux fuites, tandis qu'Epic Games teasera son contenu ces prochaines semaines.
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