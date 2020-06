Fortnite : Aquaman et Black Manta au programme de la saison 3 ?

Après un crossover avec Deadpool pour la deuxième saison du chapitre 2, la saison 3 pourrait accueillir d'autres personnages de l'univers DC, avec Aquaman et Black Manta.

Un combat Aquaman vs Black Manta en saison 3 ?

Epic Games aime plus que tout proposer des partenariats aux joueurs de Fortnite. Après plusieurs concerts ou encore l’improbable arrivée de Deadpool dans Fortnite (qui a d'ailleurs découlé sur des skins), d'autres super héros émanant de l'univers DC Comics pourraient pointer le bout de leur nez.Suite à l' événement de fin de saison 2 , Epic Games a commencé son. S'il ne s'agit pour le moment que de spéculations, les théories arrivent pour la plupart à la même conclusion :Pour en arriver à cette conclusion, les joueurs ont regroupé moult indices, partagés officiellement ou trouvé dans les fichiers du jeu par les dataminers. Premièrement, le(semble-t-il) a été envoyé à certains créateurs de contenu ou partenaire d'Epic Games, avant que Jason Momoa, l'interprète du super-héros au cinéma, ne partage une story sur son compte Instagram où figurait ce fameux trident.Plus tard, un fichier crypté a été débusqué dans les fichiers du jeu (via Yanteh ) et semble selon lui et sa communauté représenter le super-vilain de DC Comics.En prenant en compte que l'eau a remplacé la tempête et que les requins sont bel et bien arrivés sur le champ de bataille,. De nouveaux indices devraient être donnés dans les heures qui arrivent, étant donné quedans la matinée.