Fortnite ajoute 5 Esprits et un stade de foot

Epic Games enrichit la saison actuelle de Fortnite avec l'arrivée de cinq nouveaux Esprits aux capacités inédites. Cette mise à jour introduit également un tout nouveau point d'intérêt dédié au football.

L'engouement autour de la troisième saison du Chapitre 7 de Fortnite ne faiblit pas. Après avoir rassemblé plus d'un million de joueurs lors de l'événement spécial Gummy Power Hour le week-end dernier, Epic Games s'apprête à déployer une nouvelle mise à jour majeure. Les Esprits, ces petites créatures offrant des bonus passifs sans encombrer l'inventaire principal, sont véritablement devenus le cœur de l'expérience de jeu. Dès ce jeudi 25 juin, la carte du célèbre bataille royale accueillera cinq nouveaux compagnons, accompagnés d'un lieu inédit qui ravira assurément les amateurs de sport virtuel.

Des capacités passives qui changent la donne

D'après les informations partagées par les développeurs et les différents insiders, cette nouvelle vague d'Esprits introduira des mécaniques très intéressantes pour les affrontements intenses. L'Esprit Poisson, directement inspiré du célèbre personnage du jeu, augmentera considérablement la vitesse de nage et offrira un précieux bonus de déplacement lorsque le joueur subira des dégâts. L'Aura permettra quant à lui d'obtenir une charge spéciale après avoir infligé suffisamment de dégâts aux adversaires. Enfin, le redoutable Esprit Faucheur aura pour effet de marquer visuellement tout ennemi osant vous attaquer, vous donnant un avantage tactique indéniable.

Un stade de football et des défis spécifiques

Contrairement aux Esprits classiques que l'on peut trouver simplement en fouillant la carte ou en ouvrant des coffres, deux de ces nouveaux venus nécessiteront d'accomplir des actions bien précises. L'arrivée de l'Esprit Buteur coïncide avec l'ajout d'un tout nouveau stade de football sur l'île, une nouveauté pensée pour faire écho à la Coupe du Monde de football se déroulant en Amérique du Nord. Pour espérer l'ajouter à sa collection, il faudra impérativement marquer un but sur ce nouveau terrain interactif.

NEW SPRITES THIS THURSDAY 🔥



⚽ Striker Sprite: Gain Overdrive when you Mantle or Hurdle. Unlock it by scoring a goal at the new Soccer Pitch POI

🐟 Fishy Sprite: Swim speed way up, plus a brief movement speed boost when you take damage

⬆️ Aura Sprite: Gain a Shock Rock charge… pic.twitter.com/89o4JxISKH — Loolo | Fortnite Leaks (@Loolo_WRLD) June 22, 2026

De son côté, l'Esprit Boss ne s'obtiendra qu'en éliminant l'un des puissants adversaires contrôlés par l'intelligence artificielle présents cette saison. Bien sûr, si vous parvenez à éliminer un joueur adverse possédant l'une de ces créatures rares, vous pourrez toujours la récupérer directement sur son équipement tombé au sol.

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Epic Games nous en dira plus ce jeudi 25 juin, date à laquelle ces nouveautés devraient être intégrées à Fortnite.