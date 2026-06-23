Fortnite ajoute 5 Esprits et un stade de foot

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 juin 2026 à 15h36
Epic Games enrichit la saison actuelle de Fortnite avec l'arrivée de cinq nouveaux Esprits aux capacités inédites. Cette mise à jour introduit également un tout nouveau point d'intérêt dédié au football.
Fortnite ajoute 5 Esprits et un stade de foot

L'engouement autour de la troisième saison du Chapitre 7 de Fortnite ne faiblit pas. Après avoir rassemblé plus d'un million de joueurs lors de l'événement spécial Gummy Power Hour le week-end dernier, Epic Games s'apprête à déployer une nouvelle mise à jour majeure. Les Esprits, ces petites créatures offrant des bonus passifs sans encombrer l'inventaire principal, sont véritablement devenus le cœur de l'expérience de jeu. Dès ce jeudi 25 juin, la carte du célèbre bataille royale accueillera cinq nouveaux compagnons, accompagnés d'un lieu inédit qui ravira assurément les amateurs de sport virtuel.

Des capacités passives qui changent la donne

ajout-esprits-fortnite

D'après les informations partagées par les développeurs et les différents insiders, cette nouvelle vague d'Esprits introduira des mécaniques très intéressantes pour les affrontements intenses. L'Esprit Poisson, directement inspiré du célèbre personnage du jeu, augmentera considérablement la vitesse de nage et offrira un précieux bonus de déplacement lorsque le joueur subira des dégâts. L'Aura permettra quant à lui d'obtenir une charge spéciale après avoir infligé suffisamment de dégâts aux adversaires. Enfin, le redoutable Esprit Faucheur aura pour effet de marquer visuellement tout ennemi osant vous attaquer, vous donnant un avantage tactique indéniable.

Un stade de football et des défis spécifiques

fortnite-esprits

Contrairement aux Esprits classiques que l'on peut trouver simplement en fouillant la carte ou en ouvrant des coffres, deux de ces nouveaux venus nécessiteront d'accomplir des actions bien précises. L'arrivée de l'Esprit Buteur coïncide avec l'ajout d'un tout nouveau stade de football sur l'île, une nouveauté pensée pour faire écho à la Coupe du Monde de football se déroulant en Amérique du Nord. Pour espérer l'ajouter à sa collection, il faudra impérativement marquer un but sur ce nouveau terrain interactif.

De son côté, l'Esprit Boss ne s'obtiendra qu'en éliminant l'un des puissants adversaires contrôlés par l'intelligence artificielle présents cette saison. Bien sûr, si vous parvenez à éliminer un joueur adverse possédant l'une de ces créatures rares, vous pourrez toujours la récupérer directement sur son équipement tombé au sol.

Chargement du sondage...

0 votant

Epic Games nous en dira plus ce jeudi 25 juin, date à laquelle ces nouveautés devraient être intégrées à Fortnite.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fortnitemares 2026 : Dates de début et de fin estimées pour l'événement Halloween
Fortnite 24 septembre 2026

Fortnitemares 2026 : Dates de début et de fin estimées pour l'événement Halloween

Préparez-vous au retour de l'événement annuel d'Halloween dans Fortnite. Découvrez les prédictions sur les dates de lancement et de fin de Fortnite Cauchemars 2026 basées sur le calendrier de mises à jour d'Epic Games.
Madison Beer débarque dans Fortnite avec des tenues inspirées de ses plus grands concerts
Fortnite 24 septembre 2026

Madison Beer débarque dans Fortnite avec des tenues inspirées de ses plus grands concerts

Joueuse assidue depuis des années, la chanteuse Madison Beer voit enfin son vœu exaucé. Sept mois après avoir publiquement réclamé sa propre tenue, la star de la pop rejoint officiellement la série Icones de Fortnite avec des cosmétiques exclusifs.
Fortnite : Quand se termine la saison 4 du chapitre 7 ?
Fortnite 23 septembre 2026

Fortnite : Quand se termine la saison 4 du chapitre 7 ?

La date de fin de la saison 4 du chapitre 7 de Fortnite est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.

commentaire (0)