Fortnite : Le parapluie Top 1 saison 1 (Chapitre 4)

Parapluie Top 1 saison 1 chapitre 4, comment le récupérer ?

Suite à la publication de la mise à jour 23.00, ce dimanche 4 décembre 2022 dans la matinée, synonyme de lancement de la, les joueurs du battle royale ont pu découvrir de nombreuses nouveautés, comme une nouvelle carte, évidemment, mais aussi diverses armes et de nombreuses mécaniques de jeu, comme les renforts. Naturellement, comme toujours, unest disponible pour tous les joueurs remportant une partie, en faisant ce fameux « Top 1 ».En effet, depuis de nombreuses saisons maintenant, lorsqu'un joueur remporte sa première partie de la saison, il reçoit gratuitement un planeur sous la forme d'un, ou s'y rapprochant.Pour cette première saison du chapitre 4, les joueurs depeuvent remporter le «» qui ne manquera pas de rappeler l'univers de cette dernière. Celui-ci est plutôt sobre et devrait plaire à la communauté.Comme nous vous l'expliquons ci-dessus, il faut impérativement lancer une partie normale, en solo, en duo ou en section, et. Ce n'est que de cette façon que vous pourrez, qui est exclusif à cette première saison du chapitre 4 de. Si vous ne parvenez pas à faire de top 1 durant la saison, vous ne pourrez plus récupérer ce parapluie, étant donné qu'il n’apparaît pas dans la boutique. Ils sont donc très rares et très prisés des joueurs.N'hésitez pas à demander l'aide de vos amis pour remporter cette fameuse première partie si vous avez du mal. Vous aurez plus ou moins trois mois pour l'obtenir et l'ajouter à votre collection.