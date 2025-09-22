Fortnite accueille les Daft Punk avec un événement inédit

Epic Games officialise l'arrivée de Daft Punk dans Fortnite avec un événement musical spectaculaire. Au programme, des tenues, des emotes, des skins LEGO et une expérience en jeu, mais pas de retour du groupe.

Un événement dédié à la musique de Daft Punk

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Mais pas de retour du groupe

Daft Punk se reforme-t-il ? Non. The Daft Punk Experience est une expérience musicale immersive basée sur la musique très appréciée du groupe. Le groupe ne se reforme pas.

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Un hommage plus qu'un renouveau

. Après plusieurs fuites et teasers,a confirmé la tenue d'un événement spécial baptisé. Disponible dès le 27 septembre, il proposera un univers immersif aux couleurs du duo électronique français, accompagné de nouvelles activités et d'une pluie de contenus cosmétiques.L'expérience se déroulera dans une zone inédite où les joueurs pourront se rendre seuls ou entre amis. Elle inclura plusieurs activités, dont un mode horde mettant en scène des robots, un club pour danser, ainsi qu'un système permettant deAvant cela, dès le 25 septembre, la boutique proposera une large gamme d'objets cosmétiques :, emotes inédites, habillages d'armes, musiques à équiper en jeu, et même desÉvidemment l'annonce a immédiatement relancé les spéculations. Beaucoup de fans espéraient y voir un signe annonciateur d'un nouvel album ou d'une tournée. Epic a préféré tuer dans l'œuf ces rumeurs en précisant dans sa FAQ officielle :Un rappel clair et sans ambiguïté, le groupe. Epic insiste sur le fait qu'il s'agit uniquement d'une célébration de leur héritage musical à travers Fortnite et non un quelconque teasing pour l'avenir.Si certains fans y verront une déception, l'initiative reste un événement marquant pour Fortnite, qui continue d'élargir son univers à coups de collaborations spectaculaires.Quoi qu'il en soit, cet hommage montre à quel point l'héritage de Daft Punk demeure puissant, même après la fin officielle de leur carrière.