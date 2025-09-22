Fortnite accueille les Daft Punk avec un événement inédit

Epic Games officialise l'arrivée de Daft Punk dans Fortnite avec un événement musical spectaculaire. Au programme, des tenues, des emotes, des skins LEGO et une expérience en jeu, mais pas de retour du groupe.
Les Daft Punk s'invitent dans Fortnite
. Après plusieurs fuites et teasers, Epic Games
a confirmé la tenue d'un événement spécial baptisé Daft Punk Experience
. Disponible dès le 27 septembre, il proposera un univers immersif aux couleurs du duo électronique français, accompagné de nouvelles activités et d'une pluie de contenus cosmétiques.
Un événement dédié à la musique de Daft Punk
L'expérience se déroulera dans une zone inédite où les joueurs pourront se rendre seuls ou entre amis. Elle inclura plusieurs activités, dont un mode horde mettant en scène des robots, un club pour danser, ainsi qu'un système permettant de remixer les morceaux emblématiques du duo
.
Avant cela, dès le 25 septembre, la boutique proposera une large gamme d'objets cosmétiques : tenues Daft Punk
, emotes inédites, habillages d'armes, musiques à équiper en jeu, et même des minifigs LEGO à l'effigie des deux robots
.
Mais pas de retour du groupe
Évidemment l'annonce a immédiatement relancé les spéculations sur un éventuel retour de Daft Punk, dissous en 2021
. Beaucoup de fans espéraient y voir un signe annonciateur d'un nouvel album ou d'une tournée. Epic a préféré tuer dans l'œuf ces rumeurs en précisant dans sa FAQ officielle :
Daft Punk se reforme-t-il ? Non. The Daft Punk Experience est une expérience musicale immersive basée sur la musique très appréciée du groupe. Le groupe ne se reforme pas.
Un rappel clair et sans ambiguïté, le groupe Daft Punk ne se reforme pas
. Epic insiste sur le fait qu'il s'agit uniquement d'une célébration de leur héritage musical à travers Fortnite et non un quelconque teasing pour l'avenir.
Un hommage plus qu'un renouveau
Si certains fans y verront une déception, l'initiative reste un événement marquant pour Fortnite, qui continue d'élargir son univers à coups de collaborations spectaculaires. Après avoir fait cohabiter Goku, Spider-Man ou encore John Cena, le battle royale d'Epic ajoute un duo mythique de la musique électronique à sa longue liste de stars virtuelles
.
Quoi qu'il en soit, cet hommage montre à quel point l'héritage de Daft Punk demeure puissant, même après la fin officielle de leur carrière.
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