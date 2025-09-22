Fortnite accueille les Daft Punk avec un événement inédit

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 septembre 2025 à 17h56
Epic Games officialise l'arrivée de Daft Punk dans Fortnite avec un événement musical spectaculaire. Au programme, des tenues, des emotes, des skins LEGO et une expérience en jeu, mais pas de retour du groupe.
Fortnite accueille les Daft Punk avec un événement inédit
Les Daft Punk s'invitent dans Fortnite. Après plusieurs fuites et teasers, Epic Games a confirmé la tenue d'un événement spécial baptisé Daft Punk Experience. Disponible dès le 27 septembre, il proposera un univers immersif aux couleurs du duo électronique français, accompagné de nouvelles activités et d'une pluie de contenus cosmétiques.

Un événement dédié à la musique de Daft Punk

L'expérience se déroulera dans une zone inédite où les joueurs pourront se rendre seuls ou entre amis. Elle inclura plusieurs activités, dont un mode horde mettant en scène des robots, un club pour danser, ainsi qu'un système permettant de remixer les morceaux emblématiques du duo.

fortnite-daft-punk
Avant cela, dès le 25 septembre, la boutique proposera une large gamme d'objets cosmétiques : tenues Daft Punk, emotes inédites, habillages d'armes, musiques à équiper en jeu, et même des minifigs LEGO à l'effigie des deux robots.

À lire également

Fortnite : Cette nouveauté en fuite depuis dès mois serait bientôt disponible

Fortnite : Cette nouveauté en fuite depuis dès mois serait bientôt disponible

Mais pas de retour du groupe

Évidemment l'annonce a immédiatement relancé les spéculations sur un éventuel retour de Daft Punk, dissous en 2021. Beaucoup de fans espéraient y voir un signe annonciateur d'un nouvel album ou d'une tournée. Epic a préféré tuer dans l'œuf ces rumeurs en précisant dans sa FAQ officielle :
Daft Punk se reforme-t-il ? Non. The Daft Punk Experience est une expérience musicale immersive basée sur la musique très appréciée du groupe. Le groupe ne se reforme pas.
Un rappel clair et sans ambiguïté, le groupe Daft Punk ne se reforme pas. Epic insiste sur le fait qu'il s'agit uniquement d'une célébration de leur héritage musical à travers Fortnite et non un quelconque teasing pour l'avenir.

Chargement du sondage...

0 votant

Un hommage plus qu'un renouveau

daft-punk-fortnite-arrivee
Si certains fans y verront une déception, l'initiative reste un événement marquant pour Fortnite, qui continue d'élargir son univers à coups de collaborations spectaculaires. Après avoir fait cohabiter Goku, Spider-Man ou encore John Cena, le battle royale d'Epic ajoute un duo mythique de la musique électronique à sa longue liste de stars virtuelles.

Miniature vidéo

Quoi qu'il en soit, cet hommage montre à quel point l'héritage de Daft Punk demeure puissant, même après la fin officielle de leur carrière.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser
Fortnite 09 juillet 2026

L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser

Les rumeurs d'une collaboration entre Taylor Swift et Fortnite enflamment à nouveau la toile. Alors que le mode Festival accueille les plus grandes stars de la pop, l'arrivée de la chanteuse emblématique semble plus logique que jamais.
La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée
Fortnite 07 juillet 2026

La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée

Epic Games vient de clore un chapitre judiciaire important. L'éditeur de Fortnite a trouvé un accord avec un ancien producteur accusé d'avoir divulgué des collaborations majeures sous un pseudonyme. Une affaire qui illustre la lutte acharnée des studios contre les fuites d'informations.
Fortnite devrait accueillir une nouvelle collaboration XXL avec DC Comics
Fortnite 01 juillet 2026

Fortnite devrait accueillir une nouvelle collaboration XXL avec DC Comics

Une nouvelle fuite vient de dévoiler une collaboration estivale inédite entre Fortnite et DC Comics. Au programme, des tenues de bain pour Batman et Harley Quinn, un nouveau compagnon canin et des véhicules emblématiques qui risquent de bouleverser le jeu.

commentaire (0)