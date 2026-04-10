Fortnite accueille Buzz l'Éclair avec le camion Pizza Planet

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 avril 2026 à 12h17
Epic Games vient de dévoiler un premier teaser confirmant l'arrivée de l'univers Toy Story dans Fortnite. Si la présence de Buzz l'Éclair semble acquise, les joueurs s'interrogent déjà sur l'intégration de ces jouets cultes et sur les personnages qui rejoindront réellement le champ de bataille.
Fortnite accueille Buzz l'Éclair avec le camion Pizza Planet
Epic Games continue de repousser les limites de son multivers vidéoludique. Après avoir intégré des icônes de la pop culture allant de Godzilla en baskets Jordan à la star virtuelle Hatsune Miku, sans oublier la dizaine de super-héros, le célèbre Battle Royale s'attaque désormais à un monument de l'animation. Une courte vidéo partagée sur les réseaux sociaux officiels de Fortnite vient en effet de confirmer ce que beaucoup espéraient secrètement, une collaboration inédite avec la franchise Toy Story est sur le point de voir le jour.

Buzz l'Éclair et le camion Pizza Planet

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Dans ce premier extrait savamment orchestré, les joueurs peuvent apercevoir un véhicule de livraison emblématique aux couleurs de Pizza Planet. Ce dernier s'arrête avant de laisser descendre un personnage dont on ne devine que la silhouette et la démarche. Mais cela ne fait aucun doute pour toute personne ayant connaissance de Toy Story, il s'agit du ranger de l'espace Buzz l'Éclair, bien que le studio se garde bien de montrer son visage pour le moment.
Cette mise en scène mystérieuse suffit amplement à enflammer la communauté, toujours friande de nouveaux skins et d'accessoires cosmétiques, même si cela n'a plus ni queue ni tête avec l'histoire depuis quelques années. Notons aussi l'absence de clin d'œil à Woody, qui pourrait être absent. C'est en tout cas ce que craignent certains joueurs sur les réseaux sociaux.

La question épineuse de la taille des modèles en jeu

Cette annonce soulève toutefois un problème de taille, au sens propre comme au figuré. Les développeurs vont devoir trancher sur l'échelle de ces nouveaux venus. Il est impensable que les personnages conservent leur taille de jouet, puisqu'ils bénéficieront d'un avantage tactique considérable, rendant leur hitbox minuscule et presque impossible à viser lors des affrontements intenses.

À l'inverse, adapter ces héros à l'échelle humaine standard de Fortnite pourrait dénaturer ces personnages. Imaginer un Woody de taille humaine sprinter vers soi avec un fusil à pompe a de quoi donner des sueurs froides aux joueurs les plus aguerris, et gâcher tous nos souvenirs d'enfance.

L'espoir de voir les petits extraterrestres verts

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Au-delà du shérif Woody dont l'annonce officielle ne saurait tarder, de nombreux fans formulent des souhaits bien précis concernant le reste du casting. L'intégration des célèbres petits extraterrestres verts de la saga figure en tête de liste. Ces créatures offriraient un potentiel comique indéniable sur le champ de bataille. Nous pourrions très bien les voir arriver en étant accrochées sur le sac à dos, ou même en en tant que compagnon, la fonctionnalité ajoutée dans Fortnite il y a quelques mois déjà. 

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Il reste désormais à patienter jusqu'à la révélation complète de cet événement pour découvrir si Epic Games a prévu d'implanter ces adorables aliens. Quoi qu'il en soit, cette incursion de l'univers Pixar promet de secouer une fois de plus les habitudes des joueurs et potentiellement de faire revenir certains joueurs, alors que Fortnite perd de plus en plus en popularité.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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