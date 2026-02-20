Fortnite a vu une chute de ses joueurs en 2025

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 février 2026 à 16h52
Le géant du Battle Royale montre ses premiers signes de fatigue. Selon les dernières données de l'Epic Games Store, le temps de jeu sur les titres maison, porté essentiellement par Fortnite, a chuté de 14 % en 2025. Une baisse confirmée par Epic, mais qui demande à être nuancée.
Fortnite a vu une chute de ses joueurs en 2025
Il est impossible de nier l'impact culturel de Fortnite. Près de neuf ans après son lancement initial, le titre d'Epic Games reste un monstre sacré de l'industrie, monopolisant les conversations dans les cours de récréation comme dans les bureaux. Pourtant, même les géants peuvent trébucher. Des données récentes indiquent un ralentissement tangible de l'engouement autour du jeu. En 2025, le temps de jeu global sur les titres first-party de l'Epic Games Store a reculé de 14 %. Si cette statistique englobe techniquement tous les jeux développés par Epic, le poids écrasant de Fortnite dans cette équation ne laisse que peu de place au doute, le Battle Royale est le principal responsable de cette diminution.

Une baisse confirmée par la direction d'Epic Games

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Il ne s'agit pas ici d'une simple spéculation basée sur des graphiques externes. La situation a été clarifiée grâce au travail de nos confrères d'Eurogamer, qui ont interrogé Steve Allison, le vice-président de l'Epic Games Store. Ce dernier n'a pas cherché à masquer la réalité, admettant que la corrélation entre la baisse globale du magasin et la performance de Fortnite était tout à fait juste.
C'est la conclusion logique concernant les heures jouées. Mais vous devez vous rappeler que Fortnite sortait de l'une de ses meilleures années sur PC. Fortnite reste le plus grand jeu du monde sur de nombreux fronts.
Cette déclaration est cruciale pour comprendre le contexte. L'année 2024 avait été exceptionnelle pour le jeu, fixant une barre extrêmement haute. Une baisse de 14 % par rapport à un sommet historique reste, pour la quasi-totalité des concurrents du marché (à l'exception peut-être de Roblox), un résultat qui relèverait du rêve absolu. Nous sommes face à un ajustement post-euphorie plutôt qu'à un effondrement structurel.

L'obsession de la croissance perpétuelle

Néanmoins, cette statistique soulève une question fondamentale sur la pérennité du modèle live service. Si Fortnite, avec sa puissance de frappe et ses mises à jour constantes, commence à voir ses chiffres s'éroder, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir ? Pour les joueurs, cela ne change pas grand-chose, le jeu a généré des millions de dollars l'an dernier et ne risque pas de disparaître de sitôt. C'est une machine bien huilée qui continue de dominer le secteur.

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Cependant, dans une industrie pilotée par l'adage selon lequel « les chiffres doivent toujours augmenter », ce recul pourrait donner des sueurs froides aux investisseurs. Le marché financier tolère mal la stagnation, et encore moins le recul, même lorsque les bénéfices restent colossaux. 2025 restera peut-être une simple anomalie statistique dans une courbe ascendante, ou le début d'une stabilisation naturelle pour un jeu qui approche de sa dixième année. Quoi qu'il en soit, Fortnite n'est pas mort, mais il prouve qu'aucun empire n'est totalement immunisé contre l'usure du temps, même s'il s'agit de l'un des jeux les plus populaires de tous les temps.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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