Fortnite a vu une chute de ses joueurs en 2025



le 20 février 2026 à 16h52 Publié par Corentin Rimbert le 20 février 2026 à 16h52

Le géant du Battle Royale montre ses premiers signes de fatigue. Selon les dernières données de l'Epic Games Store, le temps de jeu sur les titres maison, porté essentiellement par Fortnite, a chuté de 14 % en 2025. Une baisse confirmée par Epic, mais qui demande à être nuancée.