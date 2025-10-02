Fortnite 37.40 : KPop Demon Hunters, Fortnite Cauchemars et une pluie de nouveautés au programme

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 octobre 2025 à 11h44
La mise à jour 37.40 de Fortnite a été déployée ce 2 octobre avec une collaboration KPop inédite, le début de Fortnitemares et de nombreux ajouts pour Halloween.
Fortnite 37.40 : KPop Demon Hunters, Fortnite Cauchemars et une pluie de nouveautés au programme
Epic Games a déployé la mise à jour 37.40 de Fortnite ce jeudi 2 octobre dans la matinée. Comme souvent, le patch est accompagné d'une maintenance des serveurs, ce qui a impliqué une incapacité à lancer une partie de Fortnite, comme vous en avez l'habitude. Mais cette mise à jour s'annonce encore plus massive, entre collaboration musicale, skins thématiques et mode inédit, cette version annonce un mois d'octobre particulièrement chargé.

Une collaboration KPop qui marque les esprits

La principale attraction de cette mise à jour est sans doute la collaboration KPop Demon Hunters. Elle introduira trois nouveaux skins, des emotes exclusives, des accessoires et même un mode de jeu inédit baptisé Demon Rush. Cette collaboration symbolise aussi le coup d'envoi de l'événement Fortnite Cauchemars, dont le contenu s'étoffera progressivement au fil du mois. Notez que des défis permettront de récupérer des récompenses gratuitement.

fortnite-kpop-demon-hunters

Fortnite Cauchemars, la saison de l'horreur commence

Chaque année, Fortnitemares transforme Fortnite en terrain de jeu effrayant. Cette fois, l'événement débute en deux phases. La première sera accessible dès le patch 37.40, soit ce jeudi 2 octobre, tandis que la seconde, prévue la semaine suivante, marquera le véritable lancement de Fortnite Cauchemars 2025 avec une tonne d'ajouts.

Des skins cultes à venir

Epic Games a déjà prévu une rotation de skins emblématiques pour Halloween. Parmi eux, nous retrouvons par exemple Ghostface et Jason Voorhees, qui devraient être disponibles dans la boutique au cours des prochaines semaines. Ces ajouts viendront compléter une collection déjà bien fournie pour les amateurs de frissons. Nous retrouverons d'autres skins emblématiques des années précédentes, et d'autres collaborations plus ou moins importantes, dont une avec Scooby-Doo.

scoobydoo2

Un nouveau Passe et des ajustements

La mise à jour 37.40 coïncide avec l'arrivée d'une nouvelle saison Fortnite OG, la sixième, accompagnée de son Passe de Combat inédit. Celui-ci proposera une série de récompenses exclusives, parfaites pour relancer l'engagement des joueurs.

En parallèle, plusieurs ajustements sont attendus, notamment sur le mode Blitz. Les rumeurs évoquent également l'arrivée potentielle des compagnons, mais il n'est pas sûr qu'ils soient implantés tout de suite. Peut-être avec le Chapitre 7, à la fin de l'année. 

Ce qui change sur la carte

Comme à chaque mise à jour majeure, des changements de map viendront renouveler l'expérience de jeu. Ces ajustements, encore partiellement tenus secrets, devraient préparer le terrain aux prochaines phases de l'événement d'Halloween. Nous retrouverons, entre autres, des éléments thématiques et bien connus, comme les balais volants.

Nul doute, il s'agit là de l'une des mises à jour les plus importantes de la saison. Vous pourrez profiter de tout cela après avoir téléchargé le patch 37.40 de Fortnite, disponible sur toutes les plateformes.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fortnite accueille une nouvelle légende du football pour célébrer la Coupe du Monde
Fortnite 15 juillet 2026

Fortnite accueille une nouvelle légende du football pour célébrer la Coupe du Monde

Alors que la Coupe du Monde de football se termine dans quelques jours à peine, une légende du ballon rond vient d'annoncer sur les réseaux sociaux son arrivée dans Fortnite.
L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser
Fortnite 09 juillet 2026

L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser

Les rumeurs d'une collaboration entre Taylor Swift et Fortnite enflamment à nouveau la toile. Alors que le mode Festival accueille les plus grandes stars de la pop, l'arrivée de la chanteuse emblématique semble plus logique que jamais.
La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée
Fortnite 07 juillet 2026

La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée

Epic Games vient de clore un chapitre judiciaire important. L'éditeur de Fortnite a trouvé un accord avec un ancien producteur accusé d'avoir divulgué des collaborations majeures sous un pseudonyme. Une affaire qui illustre la lutte acharnée des studios contre les fuites d'informations.

commentaire (0)