Fortnite 37.40 : KPop Demon Hunters, Fortnite Cauchemars et une pluie de nouveautés au programme

La mise à jour 37.40 de Fortnite a été déployée ce 2 octobre avec une collaboration KPop inédite, le début de Fortnitemares et de nombreux ajouts pour Halloween.
Epic Games a déployé la mise à jour 37.40 de Fortnite ce jeudi 2 octobre dans la matinée
. Comme souvent, le patch est accompagné d'une maintenance des serveurs
, ce qui a impliqué une incapacité à lancer une partie de Fortnite, comme vous en avez l'habitude. Mais cette mise à jour s'annonce encore plus massive, entre collaboration musicale, skins thématiques et mode inédit, cette version annonce un mois d'octobre particulièrement chargé.
Une collaboration KPop qui marque les esprits
La principale attraction de cette mise à jour est sans doute la collaboration KPop Demon Hunters
. Elle introduira trois nouveaux skins, des emotes exclusives, des accessoires et même un mode de jeu inédit baptisé Demon Rush
. Cette collaboration symbolise aussi le coup d'envoi de l'événement Fortnite Cauchemars, dont le contenu s'étoffera progressivement au fil du mois. Notez que des défis permettront de récupérer des récompenses gratuitement.
Fortnite Cauchemars, la saison de l'horreur commence
Chaque année, Fortnitemares transforme Fortnite en terrain de jeu effrayant
. Cette fois, l'événement débute en deux phases. La première sera accessible dès le patch 37.40, soit ce jeudi 2 octobre, tandis que la seconde, prévue la semaine suivante, marquera le véritable lancement de Fortnite Cauchemars 2025 avec une tonne d'ajouts.
Des skins cultes à venir
Epic Games a déjà prévu une rotation de skins emblématiques pour Halloween. Parmi eux, nous retrouvons par exemple Ghostface et Jason Voorhees
, qui devraient être disponibles dans la boutique au cours des prochaines semaines. Ces ajouts viendront compléter une collection déjà bien fournie pour les amateurs de frissons. Nous retrouverons d'autres skins emblématiques des années précédentes, et d'autres collaborations plus ou moins importantes, dont une avec Scooby-Doo.
Un nouveau Passe et des ajustements
La mise à jour 37.40 coïncide avec l'arrivée d'une nouvelle saison Fortnite OG
, la sixième, accompagnée de son Passe de Combat inédit. Celui-ci proposera une série de récompenses exclusives, parfaites pour relancer l'engagement des joueurs.
En parallèle, plusieurs ajustements sont attendus, notamment sur le mode Blitz. Les rumeurs évoquent également l'arrivée potentielle des compagnons, mais il n'est pas sûr qu'ils soient implantés tout de suite. Peut-être avec le Chapitre 7, à la fin de l'année.
Ce qui change sur la carte
Comme à chaque mise à jour majeure, des changements de map
viendront renouveler l'expérience de jeu. Ces ajustements, encore partiellement tenus secrets, devraient préparer le terrain aux prochaines phases de l'événement d'Halloween. Nous retrouverons, entre autres, des éléments thématiques et bien connus, comme les balais volants.
Nul doute, il s'agit là de l'une des mises à jour les plus importantes de la saison. Vous pourrez profiter de tout cela après avoir téléchargé le patch 37.40 de Fortnite, disponible sur toutes les plateformes.
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