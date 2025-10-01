Fortnite officialise KPop Demon Hunters avec un événement exclusif, voici les détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 octobre 2025 à 18h33
Fortnite s'associe au film d'animation KPop Demon Hunters pour un événement spécial. Entre nouveaux modes, tenues inédites et contenu créatif, la fête s'annonce explosive.
Fortnite officialise KPop Demon Hunters avec un événement exclusif, voici les détails
Fortnite multiplie les collaborations et la dernière en date risque de séduire les amateurs de K-pop comme les passionnés de cinéma d'animation. Dès le 2 octobre, le film KPop Demon Hunters débarque dans le battle royale d'Epic Games avec un ensemble de contenus inspirés de ses héroïnes Rumi, Mira et Zoey, comme les leaks nous l'annonçaient en début de semaine.

Un nouveau mode Horde revisité

Le classique Horde Rush fait son grand retour sous une nouvelle forme baptisée Demon Rush. Les joueuses et joueurs pourront recruter Rumi, Mira ou Zoey pour affronter des vagues infinies de démons sans visage. Entre chaque phase de survie, des avantages inspirés directement de KPop Demon Hunters viendront renforcer l'expérience. Le mode sera disponible du 2 octobre au 1er novembre.

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Des tenues et accessoires exclusifs

Les fans pourront adopter le style du trio avec des skins et accessoires dédiés à Rumi, Mira et Zoey. Des emotes inédites viendront compléter la panoplie dans la boutique de Fortnite, tandis que le pack HUNTR/X sera proposé à partir du 2 octobre.

Epic Games a également prévu une série de quêtes permettant de débloquer de nouveaux objets emblématiques comme l'épée de Rumi ou le Ramyeon extra épicé de Mira. Ces récompenses seront accessibles dans les modes Battle Royale et Blitz. Une bonne nouvelle pour les joueurs qui pourront donc obtenir des objets thématiques gratuitement, à condition de valider ces quêtes.

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Un contenu créatif inspiré du film

Les créatrices et créateurs de contenu pourront eux aussi participer à l'événement. Dès le 2 octobre, l'Éditeur Unreal pour Fortnite (UEFN) et le mode Créatif accueilleront de nouvelles ressources inspirées de KPop Demon Hunters comme des PNJ HUNTR/X, des ennemis démoniaques et des objets de gameplay et décors.

Que ce soit pour concevoir des affrontements de rue chorégraphiés façon K-pop ou des arènes de combat au corps à corps, aucun blocage de publication n'est prévu pour les cartes créées, contrairement à certains événements passés.

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À noter que le film lui-même a été développé avec l'Unreal Engine. Sony Pictures Imageworks a eu recours au moteur d'Epic Games pour concevoir ses graphismes, animer les chorégraphies de combat et renforcer la mise en scène. Une synergie naturelle qui explique ce partenariat entre cinéma et jeu vidéo.

Rendez-vous dès ce 2 octobre donc pour découvrir cette magnifique collaboration en perspective entre Fortnite et KPop Demon Hunters.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Kevkevin (invité) Le 01/10/2025 à 18:49

Vivement je veux les skins gratuit !!