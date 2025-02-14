Epic Games Store s'impose comme un vrai rival de Steam, mais il ne le dépassera probablement jamais

L'Epic Games Store continue de sa progression, en vue de concurrencer le géant Steam. Les derniers chiffres partagés sont positifs, mais la plateforme reste le second choix des utilisateurs.
L'Epic Games Store vient de publier sa rétrospective 2024, révélant une année marquée par une croissance impressionnante du nombre d'utilisateurs et une hausse significative de l'engagement des joueurs. Avec 2,68 milliards d'heures de jeu sur des titres tiers (et donc en dehors de Fortnite) et 295 millions d'utilisateurs PC, la plateforme continue de s'imposer comme un acteur majeur du marché
.
Une croissance continue pour Epic Games Store
En 2024, l'Epic Games Store a enregistré 25 millions de nouveaux utilisateurs, portant son total à 295 millions
. Au niveau global, les comptes multiplateformes Epic ont atteint 898 millions, soit 94 millions de plus qu'en 2023.
L'engagement des joueurs est lui aussi en forte hausse, avec un total de 2,68 milliards d'heures de jeu sur des jeux tiers
, illustrant la popularité croissante de la plateforme.
Des dépenses en hausse et un catalogue qui s'élargit
L'année 2024 a également été marquée par une forte augmentation des dépenses sur la boutique :
- 1,09 milliard de dollars dépensés par les joueurs PC.
- 255 millions de dollars consacrés aux jeux tiers sur l'Epic Games Store.
Le catalogue de jeux s'est enrichi avec 1 100 nouveaux titres, portés par l'auto-édition et les programmes d'adhésion qui permettent aux développeurs de conserver 100 % de leurs revenus.
Epic a aussi introduit le programme Launch Everywhere with Epic, offrant une réduction du taux de redevance de 5 % à 3,5 % sur toutes les plateformes pour les jeux Unreal Engine publiés sur l'Epic Games Store à partir de 2025.
Les jeux gratuits restent une stratégie clé
L'Epic Games Store continue de séduire les joueurs grâce à son programme de jeux gratuits
. Nul doute que sans eux, et les très belles offres, les utilisateurs actifs seraient bien moins nombreux. En 2024, la plateforme a offert :
- 89 jeux
- 595 millions de jeux ont réclamés
- Une valeur totale de 2 229 $ par joueur en jeux offerts
- Une note moyenne de 76 % sur les titres distribués gratuitement
Une année record et des ambitions pour 2025
Avec une base d'utilisateurs toujours plus grande et des initiatives favorisant les développeurs indépendants et les créateurs de contenu, l'Epic Games Store s'affirme comme un concurrent sérieux à Steam
, même si la plateforme de Valve reste loin devant. Outre le contenu et le catalogue qui reste plus intéressant sur Steam, son interface est bien plus fluide et ergonomique, lui donnant un bel avantage. Mais avoir un concurrent est bénéfique, d'autant plus que nous avons des jeux gratuits toutes les semaines. L'année 2025 s'annonce tout aussi ambitieuse, avec l'extension des programmes pour développeurs et une sélection de jeux très attendus.
Reste à voir si Epic pourra continuer sur cette lancée et renforcer encore son influence dans l'industrie du jeu vidéo.
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