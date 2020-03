Epic Games souhaite intégrer davantage de nouvelles technologies, comme le photoréalisme, dans un avenir proche

C'est dans un podcast accordé à AIAS Game Maker's Notebook que Tim Sweeney, PDG et fondateur d'Epic Games, s'est confié sur ses envies de nouvelles technologies pour ses futures licences.

Nous mettons d'énormes efforts dans les systèmes de contenu à la fois pour la création synthétique de contenu, mais aussi pour la numérisation d'objets dans le monde réel.

L'équipe de 3Lateral, qui fait maintenant partie d'Epic, est à la tête de l'initiative "Digital Human" : elle scanne les humains à un niveau de qualité énorme, tant pour les poses du visage que pour l'animation.

Je pense qu'au rythme actuel de l'innovation, cela peut se faire dans un laps de temps assez court.

N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Fortnite.

Dans le podcast animé par le fondateur et PDG d'Insomniac,, les deux hommes ont parlé de l'avenir d'et de ce que Tim Sweeney souhaite apporter en termes de nouvelles technologies, et ce que nous pouvons dire,En effet, Tim Sweeney, dans le but que les joueurs n'arrivent plus à distinguer les graphismes alimentés par l'Unreal Engine et la réalité.Pour la petite histoire,avec une carrière spécialisée dans le codage. Il estdéveloppé par, qui est aujourd'hui utilisé par de nombreuses licences, comme Final Fantasy 7 Remake de Square Enix ou encore un concurrent direct de Fortnite, PUBG.Selon lui,. En effet, aujourd'hui les technologies ont évolué, et distinguer les émotions des personnages, leurs visages ou encore leurs intentions est désormais chose facile, donc être capable de transmettre cela, mais de manière encore plus réaliste cette fois est un énorme défi.Une grosse partie du travail du studio consiste aujourd'hui à la recherche, de rendre les jeux plus photoréalistes avec la technologie de nouvelle génération. Cependant, la question économique vient à se poser. En effet, développer un jeu entièrement avec ces nouvelles technologies revient extrêmement coûteux.C'est au début de l'année dernière qu'qui est. En effet, ils utilisent des graphiques en temps réel à la pointe de la technologie.Pour conclure cet échange,. Sweeney a répondu que c'était à portée de main, mais il n'est pas certain qu'ils puissent le faire maintenant. Cependant, au vu du rythme actuel de l'innovation, cela pourrait se faire plus tôt que prévu.