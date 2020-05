Epic Games a offert plus de 2 000 dollars de jeu (par joueur)

Epic Game s'avère très généreux, puisque la somme totale des jeux offerts depuis le lancement de sa boutique en ligne dépasse les 2 000 dollars par joueur.

et avait pour objectif, entre autres,(Valve), qui avait le monopole des ventes de jeux vidéo dématérialisés sur PC.propose, avec sa boutique en ligne, de meilleurs gains pour les développeurs, mais pour séduire de nombreux joueurs et ainsi augmenter les ventes via sa plateforme, le studio nord-américain, à qui l'on doit notamment Fortnite , mais aussi les moteurs de jeu Unreal Engine, voulait frapper un grand coup pour son arrivée sur le marché,Le premier a largement fait parler de lui, puisqu'il s'agissait de, et nombreux ont été les joueurs à créer un compte pour le récupérer, ainsi que tous ceux qui allaient suivre. Depuis,(allant d'un à trois par semaine, voire plus dans de très rares cas). Qui plus est, pour célébrer les fêtes de fin d'année 2019, durant quatorze jours,. Conscient de cet apport, Epic Games a annoncé que l'opération était reconduite en 2020. Récemment, la boutique en ligne a refait parler d'elle en proposant gratuitement l'un des jeux les plus populaires de tous les temps : GTA V Cette offre exceptionnelle, qui a eu d’énormes répercussions sur les serveurs, a poussé nos confrères de PCGamesN , à calculer le coût de ces offres, en additionnant la valeur de tous les jeux offerts. Ainsi, en s'arrêtant à GTA V,Grâce à cela, de nombreux joueurs ont pu se créer une bibliothèque de jeux plus qu'importante, comprenant donc quelques classiques à l'instar de GTA V, la collection Batman Arkham, Alan Wake ou encore Watch Dogs., et peut-être encore plus loin, alors ne manquez pas de récupérer, chaque jeudi à partir de 17 heures, le(s) jeu(x) gratuit(s) de la semaine.