Éliminer Midas de l'ombre, défi cauchemar

Où trouver Midas de l'ombre dans Fortnite ?

Comme vous l'aurez remarqué suite à la publication de la mise à jour 14.40 de, de nouveaux défis sont apparus avec l' événement Fortnitemares, francisé en Fortnite : Cauchemars . Bien que peu difficile, étant donné qu'il s'agit essentiellement de nouvelles choses, il est possible que vous ne sachiez pas exactement quoi faire pour les valider. Pas de panique, nous vous expliquons tout. Ici, nous allons vous expliquons comment valider le défi vous demander d'est de retour dans une version un peu plus effrayante, Halloween oblige. Vous le trouverez aux Ruines, anciennement nommé Autorité, au centre même de l'île. À l'instar de Fatalis,ne reste pas immobile et peut, de ce fait, être croisé un peu partout dans le lieu-dit et ce gigantesque bâtiment, mais vous aurez plus de chance de le trouver au rez-de-chaussée.Bien évidemment, vous allez devoir arriver armé, puisque ce dernier est particulièrement puissant grâce à son arme mythique, et dispose d'un nombre de PV conséquent. Qui plus est, il est entouré de sa garde, ce qui rendra la tâche un peu plus compliquée. Nous vous conseillons de lui tirer dessus tout en vous cachant, pour limiter la prise de risque. Faites également attention aux autres joueurs qui ne vous laisseront pas valider le défi aussi facilement.