Fortnite : Cauchemars est de retour en 2020

Comme le suggéraient les rumeurs depuis plusieurs semaines, len version originale, fait bien son retour en 2020. Défis et cosmétiques sont toujours de la partie.Les joueurs auront donc l'occasion de retrouver Midas de l'ombre et ses acolytes, qui ont repris le contrôle de l'Agence. Ces derniers ne sont pas seuls, puisqu'il semblerait que quelques fantômes aient été aperçus sur l'île. Ces derniers sont en réalité les joueurs éliminés en solo, duo ou section, qui ont la possibilité de revenir sous forme de fantôme dans le but d'empêcher les autres joueurs de remporter la Victoire Royale. Leur but est de s'allier en utilisant leurs compétences pour décrocher l'ultime récompense : le Cauchemar royal.Pour l'occasion, plusieurs références à Halloween sont visibles sur le champ de bataille et utilisables par les joueurs. Ces derniers peuvent, notamment, ramasser le lance-citrouilles, se battre avec l'arbalète à démons ou encore trouver et se déplacer avec un balai de sorcière. Des bonbons, à récolter, sont également disséminés un peu partout.Bien entendu, des défis et des récompenses exclusives seront disponibles. Le détail des défis et les potentiels guides pour vous aider dans leur réalisation sont disponibles directement à cette adresse Finalement, la dernière nouvelle concernant cet événement Fortnite : Cauchemars version 2020 est la tenue d'un concert de J Balvin le 1novembre. Plus d'informations à ce sujet peuvent être retrouvées ici L'événement débute ce 21 octobre et se termine le 3 novembre prochain.