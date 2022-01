Éliminer des forces de l'IO, défi semaine 7

Éliminer des forces de l'IO dans Fortnite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de coté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'éliminer des forces de l'IO.Introduits il y a de nombreux mois dans, lessont moins présents, mais toujours là sur l'île du battle royale. Pour cette saison 1 du Chapitre 3, à l'heure où ces lignes sont écrites, il semblerait que nous n'ayons que deux spawns de forces IO, bien que cela puisse évoluer dans les semaines à venir, selon comment Epic Games voit les choses. Dans le cadre du défi vous demandant d', il faudra tuer trois de ces gardes.Nous vous conseillons donc de vous rendre au nord de Logjam Lumberyard où vous trouverez des forces de l'IO sans trop de difficulté, mais aussi au sud de la carte, dans la partie désertique, où un camp a également été établi. Au moins deux gardes seront présents, mais vous avez de grandes chances de devoir en affronter davantage. N'y allez pas sans être armé, puisqu'en plus des autres joueurs, ces gardes n'hésiteront pas à vous tirer dessus. Il est néanmoins possible d'y atterrir et de trouver des armes sur place.Valider ce défi vous permettra de récupérer 25 000 XP de saison.