Danser au sommet du mont H7, du mont F8 et du mont Kay, mission Camaïeu vs Allure

Une nouvelle mission, du nom de Camaïeu vs Allure, est disponible depuis ce jeudi 30 janvier. L'un des défis vous demandera de danser au sommet du mont H7, du mont F8 et du mont Kay.

En attendant la saison 2 du Chapitre 2, datée pour le 20 février prochain , Epic Games continue de proposer différents défis dans le but de divertir ses joueurs, et leur offrir de nouvelles récompenses. La missionest disponible depuis ce 30 janvier, et demandera, entre autres, aux joueurs de danser au sommet du mont H7, du mont F8 et du mont Kay.Ce défi est loin d'être le plus dur de la mission Camaïeu vs Allure, étant donné que deux des trois lieux sont explicitement indiqué dans l’énoncé, et se situent au sud de l'île. Le troisième, le, se trouve entre leet le, en G7 pour être précis. Pour valider le défi vous n'aurez qu'à vous rendre, relativement proches, et danser. Nous vous conseillons de vous rendre en foire d'empoigne pour éviter de vous faire tuer rapidement.Pour ne pas perdre de temps, nous vous avons indiqué l'emplacement exact des trois monts sur la carte ci-dessous, avec, de gauche à droite, le mont F8, le mont Kay et le mont H7.