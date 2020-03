Danser au Lac des canoës, au Camp de la morue et aux Locations arc-en-ciel, Missions Facétie de Miaousclé, semaine 6

Une nouvelle mission est disponible pour cette sixième semaine de défis, et il s'agit de la deuxième partie de la mission Facétie de Miaousclé. L'un des défis qui vous sera demandé de valider n'est autre que danser au Lac des canoës, au Camp de la morue et aux Locations arc-en-ciel.

Où se trouvent le Lac des canoës, le Camp de la morue et les Locations arc-en-ciel ?

Comme tous les jeudis, les joueurs depeuvent profiter d'une nouvelle série de défis, lesquels permettent gagner de l'expérience et progresser dans le Passe de combat. Pour cette sixième semaine, il sera demandé aux joueurs de danser au Lac des canoës, au Camp de la morue et aux Locations arc-en-ciel.Lesde Fortnite sont parfois utilisées par les joueurs pour se charrier, mais aussi, de temps en temps, pour valider le défi. Ce sera le cas pour ce défi, puisqu'il faudra danser à trois lieux différents. Fort heureusement, ces trois lieux ne sont pas difficiles à trouver, même s’ils sont assez éloignés.Lese trouve au sud-ouest de Dirty Docks, lese trouve quant à lui plus au sud, sur une petite île. Lessont pour leur part situées à l'ouest de la carte. Vous devez donc vous rendre sur chacun de ces trois lieux et danser. Pour rappel la touche par défaut et le B sur PC, et la touche directionnelle du bas sur consoles.Pour ne pas perdre de temps dans vos recherches, nous vous avons listés l'emplacement de ces trois lieux sur la carte ci-dessous.