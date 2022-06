Danser à différents lieux de crash de l'aéronef de l'IO, défi semaine 1

Où se trouvent les lieux de crash de l'aéronef de l'IO

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deAvec les événements de fin de saison, la carte dea légèrement évolué, et certaines choses ont disparu, comme, qui ont tous été détruits. Ils ne se sont néanmoins pas évaporés, étant donné qu'ils se sont écrasés sur l'île de Fortnite. Nous trouvons, au total, cinq emplacements, mais le défi vous demande de danser qu'à seulement trois lieux de crashs différents, ce qui vous laisse un peu de choix.Nous en trouvons deux dans les eaux, à l'est de la carte, un dans l'eau au nord de Tilted, un autre au sud de Coney Crossroads et un denier à l'est de Greasy Grove. Vous pouvez retrouver leur emplacement avec précision sur notre carte ci-dessous.Une fois sur place, vous n'avez qu'à danser pour valider l'étape du défi. Une fois l'opération répétée trois fois, le défi sera réussi et vous débloquerez 15 000 XP.