Au début du mois de mars, l'Italie a confirmé que toutes les écoles du pays allaient être fermées pour une durée indéterminée à cause de l'épidémie du Coronavirus. Force est de constater que l'obligation de rester cloîtrer chez soi a entraîné une forte augmentation du trafic Internet, notamment grâce à des titres multijoueurs tels que Fortnite...

Fortnite pour s'occuper pendant l'épidémie du Coronavirus

Nous avons remarqué une augmentation de plus de 70 % du trafic internet sur notre réseau, dont une très large part revient à des jeux vidéo en ligne multijoueurs tels que Fortnite.



- Luigi Gubitosi, PDG de Telecom Italia.

Comme le rapporte Bloomberg , l'Italie, qui est le pays européen le plus touché par l'épidémie duet le deuxième dans le monde après la Chine, a vu une quantité de données transitant par le réseau de, un fournisseur d'accès internet (FAI) comparable à Orange en France, augmenter de plus de deux tiers au cours des deux dernières semaines. Au vu des dernières informations communiquées, il semblerait que cette forte hausse soit grandement due aux joueurs qui lancent leur titre multijoueur favori,étant largement en tête sur la Péninsule.Bloomberg apporte des précisions en indiquant que les jeux en ligne sont, généralement, plus demandeurs en bande passante que les logiciels plus classiques et basiques dont de nombreuses personnes ont besoin lorsqu'elles travaillent à domicile à l'instar des applications de visioconférence.Alors que la France a adopté, il y a quelques heures, la même stratégie que l'Italie, à savoir fermer pour une période de deux semaines renouvelables l'entièreté des écoles et interdit les rassemblements de plus de 100 personnes visant à enrayer le, les différents FAI de l'Hexagone pourraient connaître la même hausse sur le trafic national.